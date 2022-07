Zdrogovaný Slovák zranil při honičce Prahou několik lidí. Dostal osm let

Osmadvacetiletý pirát silnic Ovčík byl ohrožen trestní sazbou od osmi do patnácti let. V květnu u prvoinstančního Městského soudu v Praze přiznal vinu a odešel s trestem na spodní hranici sazby, když dostal osm let.

Tamní soud ho navíc neposlal do věznice se zvýšenou ostrahou, kam by ze zákona patřil, ale do mírnějšího typu – do ostrahy, aby měl větší šanci pracovat a odškodnit poškozené. Uložil mu rovněž pětiletý zákaz řízení.

Státní zastupitelství žádalo v odvolání přísnější trest, ale pouze u zapovězeného řízení. Žalobce navrhoval prodloužit zákaz na 7,5 roku. Ovčík naopak požadoval, aby šli soudci ohledně uloženého vězení „pod sazbu“. Osmiletý trest mu připadal moc přísný.

„Je mi to opravdu líto. Přepískl jsem to. Drogy se mi vyčítají, protože jsem na soudu (první instance) odpovídal upřímně. Všechno jsem bral vážně, říkal jsem to ze srdce. Poškozeným jsem poslal omluvné dopisy. Budu se snažit splatit odškodnění. Chtěl bych, abyste mi z trestu trochu ubrali. Už je toho dost,“ uvedl obžalovaný muž. Soudce však neobměkčil.

„Máme za to, že nejenže není na místě aplikace zmírňujícího ustanovení, ale i tak ten trest odnětí svobody na samé spodní hranici trestní sazby je možné považovat za nepřiměřeně mírný,“ konstatoval předseda senátu Petr Smrž. Soudci ho však už zvýšit nemohli, protože to státní zastupitelství v odvolání nepožadovalo.

Soud proto nyní Ovčíkovi alespoň zpřísnil zákaz řízení a to na maximum, jaké je ze zákona možné, tedy na 10 let. Přestože muž nikdy neměl řidičský průkaz, řídil už jako teenager. Na Slovensku měl řízení opakovaně zakázáno, jenže to nerespektoval.

Málem zabil tříleté dítě

Sérii nehod způsobil prchající Ovčík 22. června loňského roku. V pražských Nuslích, v ulici 5. května, se ho tehdy kolem 18:45 hodin pokusily zastavit tři policejní hlídky. Řidič pod vlivem pervitinu, který vezl třiadvacetiletou spolujezdkyni, na výzvy k zastavení nereagoval. Naopak se snažil policistům zmizet.

Na padesátce jel rychlostí 122 až 128 kilometrů v hodině, na tříproudové vozovce kličkoval, přejížděl z pruhu do pruhu a ohrozil desítky aut.

Jednomu z vozidel následně urazil zrcátko, do dalšího naboural a zranil řidiče, jeho ženu, dvanáctiletou dceru a tříletého syna. Chlapeček utrpěl těžké zranění a jak nyní připomněl soud, Ovčík ho málem připravil o život.

Muž pak ještě narazil do svodidel a do dalšího vozu, které nabouralo do autobusu. „Celkem jsme pečovali o šest zraněných osob, dvě z toho byly zraněny těžce, jedna uvedena do umělého spánku, čtyři lehce,“ uvedli tehdy pražští záchranáři. Způsobená škoda byla zhruba 750 tisíc korun.

22. června 2021

Drogy, krádeže, vyhýbání se práci

Ze znaleckých posudků vyplývá, že muž je obratným lhářem. Je disociální, chybí u něj pocit viny, neumí prožívat emoce, působí chladně, má hluboký nedostatek empatie.

Vyhýbá se zaměstnání. Žije ze dne na den, budoucnost nepromýšlí a nikam nesměřuje. Podle znalců také neplní a nectí závazky, chybí mu loajalita vůči přátelům i rodině. Možnost jeho nápravy je ztížená.

Problémy s chováním měl již od útlého věku, kdy se chytil party starších kluků, konzumoval drogy a kradl. Na rodném Slovensku má bohatý trestní rejstřík, trestán byl už jako mladistvý. Má například sedm záznamů za krádeže a opakovaně byl trestán za řízení bez řidičského oprávnění.