Radnice bojují s nedostatkem pediatrů, Praha 3 otevřela dětskou ordinaci

Až 1 200 pacientů zvládne zaregistrovat nová dětská ordinace, která v půlce února otevřela v Baranově ulici.

„Aktuálně je v Praze 3 v provozu deset pediatrických ordinací,“ uvedla Michaela Luňáčková, mluvčí Městské části Praha 3.

„Městská část není ze zákona povolána k tomu, aby zajišťovala dostupnost lékařské péče. Nedostatek lékařů se však snažíme řešit například tím, že jim připravíme podmínky pro práci, a to zejména co se týká dobré ordinace,“ dodala mluvčí.

Ordinace sídlí v bývalém agitačním středisku KSČM. Když byl prostor volný, městská část uvažovala o jeho smysluplnějším využití. Jde totiž o dobře dostupné místo s přímým vstupem do ulice. Spustili tedy přestavbu pro potřeby dětské ordinace. Úpravy byly rozsáhlejší, protože se změnil účel užívání.

Radnice vybudovala toalety, sociální zázemí pro personál, vznikla nová vzduchotechnika, tmavý prostor dostal nové osvětlení a architektka přizpůsobila vnitřní vybavení tak, aby se tam líbilo dětem. Rekonstrukce prostoru stála 3,8 milionu korun.

„Jde o dvě ordinace. Ta druhá je v tuto chvíli prázdná a hledáme do ní dětského psychiatra, což je velmi nedostatková specializace,“ přibližuje Luňáčková. „Další prostor jsme připravili v objektu Slezská 101, kde i dříve byla lékařská ordinace. Byla už zastaralá, prošla tedy rekonstrukcí a je připravena k užívání. Nyní hledáme zájemce, nejlépe opět pediatra či klinického dětského psychologa.“

Čtyřka a pětka v potížích

Podle předsedy sdružení v Praze Milana Cabrnocha situace z pohledu čísel není v hlavním městě špatná zejména v porovnání s dalšími kraji, kde je poměr počtu lékařů na obyvatele horší.

Počet ordinací v Praze K 1. dubnu 2022 bylo v Praze 229 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost. Členů Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je kolem 280. V některých ordinacích pracuje více lékařů. Ani počet členů sdružení neznamená, že tolik lékařů pracuje na plný úvazek v ordinacích. Jsou mezi nimi i důchodci, někteří pracují částečně v nemocnicích, jiní věnují část svého času specializované péči, například jako alergologové. Jeden lékař se zvládne postarat zhruba o 1 200 pacientů. Zdroj: UZIS

„Přesto v některých oblastech lékaři chybějí. Situace se rychle mění. V současné době víme o problému v Praze 4, kde ukončilo činnost několik ordinací pediatrů, a proto rodiče hledají nového lékaře s obtížemi. Také v Praze 5 je situace složitá, pracuje zde několik lékařů vyššího věku a náhrada za ně není jasná. Současně jsme rádi, že se objevují noví mladí lékaři, kteří do primární péče o děti nastupují,“ uvedl Milan Cabrnoch.

I když nelze jednoznačně vyčíslit, kolik pediatrů ročně v Praze odchází do důchodu, odhadem jde tak o desítku, nových přitom nastoupí o polovinu méně.

„Pokračuje tak již několik let trend ubývání ordinací dětských lékařů. Zatím se to většinou daří kompenzovat zvyšováním počtu pacientů v jednotlivých praxích, ale to pochopitelně nemůže pokračovat donekonečna,“ podotkl Cabrnoch, který jmenoval několik z řady příčin takového stavu.

Jednak je to například zrušení fakulty dětského lékařství, následně podle něho zcela nedostatečná výuka pediatrie pro primární péči na lékařských fakultách, zrušení samostatného oboru praktický lékař pro děti a dorost, velmi komplikovaná struktura specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, která nepřipravuje lékaře pro samostatnou práci v první linii, i nedostatečné společenské a finanční ohodnocení práce lékařů v primární péči.

„Výhledy do budoucna nejsou příliš radostné. Naše organizace navrhuje opakovaně změny, které by podle našeho soudu mohly situaci zlepšit, ale ty se projeví až po několika, zřejmě více než pěti letech, ale nevidíme na naše návrhy pozitivní ohlasy u těch, kdo rozhodují. Určitou šanci na zlepšení vidíme ve vytváření takzvaných sdružených praxí, kde bude stávajícímu lékaři pomáhat další lékař, který může být i v přípravě na atestaci,“ nastínil Milan Cabrnoch.

Řešením kritické situace by mohl být také přechod některých lékařů z nemocnic do primární péče, ale k tomu by se musely zásadně změnit motivační podmínky.

Rodiče hledají pomoc v nemocnicích

Rodičům dětí, kteří hledají pediatra, nezbývá než se ptát v jednotlivých ordinacích, zda a kdy mohou nové pacienty přijmout.

Další možností je podle Milana Cabrnocha využít svým způsobem nouzové řešení nabízené některými nemocnicemi, které zřizují vlastní ordinace primární péče. Tyto ordinace by měly nové pacienty registrovat bez omezení.

„Rozumím tomu, že rodiče chtějí pro své děti většinou jednoho konkrétního pediatra a ne docházet do ordinace v nemocnici, kde se lékaři často střídají,“ podotkl Cabrnoch.

Podle něho zatím většina rodičů dětem nakonec pediatry najde. Bohužel to není vždy tak blízko bydliště, jak byli zvyklí. „Dostupnost péče pro děti je rozhodně téma, které naléhavě potřebuje řešení – společně s našimi pacienty na ně čekáme,“ dodal předseda.