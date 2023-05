Lidem přišel účet za teplo, nestačí se divit. Dluží i 80 tisíc korun

U mnohých lidí převyšuje nedoplatek jejich měsíční příjem. To je případ třeba Alexandry Hlavaté obývající městský byt na sídlišti v Lidické ulici ve Slaném. Doplatit má 77 tisíc korun. „O rok dříve jsme měli nedoplatek 12 tisíc korun, zvýšili jsme si zálohy a nepomohlo to. Platit za teplo a teplou vodu ročně 140 tisíc korun mi v běžném městském bytě přijde opravdu neskutečné,“ posteskla si žena.

Lukáš Hájek z Mírové ulice ve Slaném nyní dluží na teple 29 tisíc korun. „Mám invalidní důchod a je to pro nás velmi těžké, nedoplatky přesahují naše měsíční příjmy. Budeme žádat splátkový kalendář a spoléháme na finanční pomoc matčina přítele,“ řekl MF DNES Hájek. V domě, kde bydlí, je 24 bytů, nedoplatky se ve vyúčtování týkají dvaceti z nich. V rozmezí od 500 do 38 tisíc korun.

Situaci chtějí řešit reklamacemi vyúčtování, splátkovými kalendáři nebo výpůjčkami od příbuzných. Někteří požadují kontroly Energetického regulačního úřadu. Ti nejvíce naštvaní chtějí dnes odpoledne jít demonstrovat před městský úřad ve Slaném.

Důvodů, proč lidem přišly tak vysoké nedoplatky, je více. Tím hlavním je, že firmám dodávajícím teplo se nepodařilo uzavřít dlouhodobé smlouvy s fixací.

„Plyn jsme byli nuceni nakupovat každý měsíc. Pro upřesnění – burza na nákup plynu byla každý den otevřena pouze na hodinu a v této hodině jsme museli rozhodnout o ceně plynu na další měsíc,“ uvedl Jaromír Brož, jednatel Lubské Kalory, která městu dodává teplo a teplou vodu. V praxi to znamenalo, že cena byla každý měsíc vyšší. Starosta Lubů Vladimír Vorm (KDU-ČSL) připustil, že zálohy se lidem zvýšily až loni v listopadu, kdy už bylo pozdě.

„Zálohy jsme nezvyšovali ze tří důvodů. Předtím je lidé měli předimenzované. Očekávalo se, že ceny plynu půjdou v létě dolů, ale nastal opak. A žili jsme v dobré víře, že vláda pomůže, když cena plynu přesáhne tisíc korun za gigajoule,“ vysvětlil starosta Lubů Vladimír Vorm.

Lidé ve městě si tak až do loňského listopadu platili mnohem nižší zálohy, než jaké jim účtovala teplárna. Vorm z nastalé situace viní vládu, která prý zaspala. „Od loňského jara vláda slibovala, že pomůže teplárenství. Ale zatím se nic nestalo. Štve mě to a těch lidí, co nyní musí platit desítky tisíc, je mi líto,“ svěřil se starosta.

Lidé mají šanci na nižší zálohy

Vláda loni v prosinci skutečně rozhodla o kompenzaci centrálním dodavatelům energií za rok 2022. Vyčleněno je na to 17 miliard korun. Schválit to ještě musí Evropská komise, což se očekává do června. Zjednodušeně řečeno půjde o dotaci, kdy za každý gigajoule dostane teplárna zpět od státu 200 korun. Lidem by se pak v závislosti na spotřebě měly peníze vrátit na účet nebo se jim snížit další zálohy.

„Roční spotřeba tepla u jednoho bytu je kolem 25 GJ. Lidem se tam vrátí něco mezi 4–6 tisíci korun. Babičku, která má nyní nedoplatek 70 tisíc, to skutečně nevytrhne,“ vypočetl ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek. Podle něj udělali lidé chybu, že pravidelně nezvyšovali své měsíční zálohy. Neměli se spoléhat na to, že jim někdo finančně pomůže. „Zálohy za energie v městských domech a bytech má na starosti vždy radnice. Pokud ta jela populistickou linku, že zálohy zvedat nechce, tak je mi líto. Ale nevznikl by tak šílený nedoplatek,“ dodává Hájek.

25. dubna 2023

Starosta Lubů se hájí, že výzva o dobrovolném zvýšení záloh visela na nástěnce, málokdo se jí ale řídil. Případně zálohy lidé upravili jen kosmeticky o pár set korun, zatímco potřeba by bylo i několik tisíc. Podle experta na energetiku Arsena Lazareviče se na velkých nedoplatcích podílí i nespravedlivé rozúčtování spotřeby tepla u centrálního zásobení. Lidé dálkově zásobení teplem mohou svoji spotřebu ovlivnit jen velmi omezeně.

„Nastaveno je to tak, že polovinu vyúčtování činí vaše spotřeba, druhá půlka je společná a rozpočítává se podle všech bytů. Pakliže se někdo liší o 100 a více procent ve spotřebě nad průměr domu, tak ten rozdíl se rozpočítá na všechny bytové jednotky. Je to demotivující,“ připustil Lazarevič. Letos již teplárny zpravidla nakupují plyn pod vládním stropem.