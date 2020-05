Hádka v metru skončila pobodáním muže, útočník mu ukousl kus ucha

Napadení se odehrálo 15. května krátce po osmnácté hodině. Oba muži jeli metrem ve směru ze stanice Hůrka do stanice Lužiny.

„Muži mezi sebou měli nejprve slovní rozepři, ale poté došlo i k fyzickému napadení, které vygradovalo pobodáním jednoho z nich,“ uvedla mluvčí pražských policistů Hana Křížová.



Útočník poškozeného bodl hned dvakrát. „Nejprve do ruky a poté také do nohy,“ upřesnila mluvčí. „To ovšem zřejmě nestačilo a při pokračující šarvátce stihl poškozenému ukousnout ještě kus ušního boltce,“ dodala Křížová. Co bylo příčinou konfliktu, však neuvedla.

Kriminalisté už vypátrali identitu obou hlavních aktérů. Hledají ale svědky potyčky, které zachytily kamery.

„Na videozáznamech je vidět, jak cestující vybíhají z vagonu, kde k napadení došlo, a přestupují do jiného,“ podotkla Křížová.

Policisté prosí všechny, kteří byli incidentu přítomni, aby se ihned ozvali na linku 158. „Jejich svědectví je pro kriminalisty v současné chvíli velmi důležité,“ uzavřela mluvčí.

Za těžké ublížení na zdraví útočníkovi hrozí až desetiletý trest vězení.