Dobrovolní hasiči nejsou retro. Přibývají i mladí, říká jejich nová starostka

Dobrovolní hasiči, to není jen kultura v obci a sport, jak to znají asi úplně všichni, stále častěji dobrovolníky vidíme pomáhat u technických zásahů, požárů, dopravních nehod, ale i přírodních katastrof. Vnímáte to stejně?

Předně, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je spolek, který má po celé republice více než 360 tisíc členů, jen ve středních Čechách máme 54 646 členů. Podle našich stanov máme čtyři hlavní okruhy úkolů a určitě to není jen zmiňovaný sport a kultura. Tím hlavním je pomoc obcím, záchrana života, zdraví a majetku stejně jako odborná příprava našich členů do zásahových jednotek a vzdělávání. Dalším cílem je výchova mladé generace, tedy klasická mimoškolní výchova a vzdělávání. Vždy s oblibou říkám, že jsme v tomto směru něco podobného jako skauti či Tomíci.

Mnoho lidí si u nás najde to své, proto máme tolik členů. Nicméně ne každý dobrovolný hasič se může stát členem zásahové jednotky.