Novým šéfem hasičů se stal Vlček, chce se zaměřit na rozpočet

„Znám pana Vlčka dlouho, od začátku svého působení jako ministr vnitra,“ uvedl v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček na tiskové konferenci při představování nového šéfa hasičů. Pochválil, jak Vlček vedl sbor v kraji, zejména to, jak dokázal zajistit peníze pro vybavení hasičů.

Vlček byl ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje od roku 2016, o rok později ho prezident Miloš Zeman jmenoval do hodnosti brigádního generála. Letos v květnu se stal generálmajorem. Nejvyšší post v hasičském sboru již jednou zastával, v letech 1993 až 1995 byl vrchním požárním radou.



Ryba byl generálním ředitelem hasičů od 1. prosince 2011, do funkce ho jmenoval tehdejší ministr vnitra Jan Kubice. Prezident Miloš Zeman jmenoval Rybu v roce 2013 brigádním generálem, o tři roky později se stal generálmajorem a v roce 2019 byl povýšen na generálporučíka.

„Osobně říkám, že pro sbor je to ztráta. Kdyby bylo možné, aby tam pan generálporučík ještě nějakou dobu vydržel, tak by to určitě bylo přínosem, ale nemůžeme jít nad rámec zákona,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáčka.



Podle Hamáčka byl vynikajícím šéfem hasičů. Ze služeb státu ani hasičů ale Ryba neodchází, nově bude přidělencem hasičů při zastupitelském úřadu České republiky v Bratislavě.