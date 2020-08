Prchat z bytu od ohně je mýtus, tak se zraní nejvíc lidí, říká šéf hasičů

Místní spekulují, že s nafukováním seskokové matrace se začalo pozdě. Dokážete říct, kdy po příjezdu hasiči s nafukováním začali?

V tuto chvíli se k tomu nechci vyjadřovat, protože je to i předmětem našeho interního šetření, ve kterém mapujeme a ještě budeme mapovat celou situaci krok po kroku. Z informací, které mám v tuto chvíli k dispozici, nevyplývá, že došlo ze strany hasičů k nějakému zanedbání povinností. Skutečností je to, že došlo k přestavění výškové techniky, protože původně byla výšková technika přistavena k balkonu, od kterého se požár šířil po fasádě. Pak došlo k přestavění výškové techniky po příjezdu druhé plošiny z Orlové, ten první žebřík přejel. Je třeba si uvědomit jednu důležitou věc. Jestliže ohlášení požáru bylo v 17:49, první jednotky byly na místě v 17:54, není možné udělat všechny úkony hned. Všechno vyžaduje nějaký čas. Ani to nafouknutí matrace netrvá v řádu desítek sekund.