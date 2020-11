Obnovte přerušení platnosti modrých zón ve městech, vyzývá Petříček kabinet

Místopředseda sociální demokracie Petříček uvedl, že lidé v době nouzového stavu nejezdí auty zbytečně. „Většinou opravdu potřebují zásobovat své blízké nebo vyřídit něco důležitého. Je zbytečné jim to ztěžovat. Navrhuji Praze i ministru Havlíčkovi dočasně zastavit vybírání poplatků za parkování v zónách,“ uvedl.



Krok se podle něj na jaře osvědčil a nezpůsobil ve městech problémy. „Významně klesá počet aut i počet cestujících v MHD, považuji to za dobrý symbolický krok a za podporu rozumného chování v době pandemie, bude to mít jen pozitivní dopady, výběr parkovného by stejně poklesl,“ řekl Petříček.

Vláda na jaře zóny zrušila 16. března, termín jejich obnovení později navázala na konec nouzového stavu, nakonec ho však uspíšila. Zdůvodnila to žádostmi obcí. Nouzový stav aktuálně platí od 5. října do 20. listopadu. Kvůli zachování platnosti protiepidemických opatření se však očekává, že kabinet bude žádat Sněmovnu opět o jeho prodloužení. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček o víkendu řekl, že by mohl trvat až do Vánoc.

Pražský magistrát v polovině října uvedl, že parkovací zóny zatím rušit nebude. Důvodem je to, že vládní opatření zatím zcela nezastavila život a ekonomiku v Česku, lidé dojíždí do práce a zpět domů, kde by jim zrušení zón zkomplikovalo parkování. Za jarní přerušení platnosti zón přišlo hlavní město na poplatcích o více než 140 milionů korun.

Petříček na začátku října oznámil, že na sjezdu v příštím roce nebude obhajovat funkci v nejužším vedení ČSSD. České televizi sdělil, že místo toho bude usilovat o předsednictví v pražské organizaci vládní strany.