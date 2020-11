Nouzový stav se může prodloužit do Vánoc. Přiznejme si to, řekl Hamáček

„Jsme menšinová vláda. V tomto je Sněmovna suverén. Pokud si přeje prodloužit jen do 20. listopadu, tak je to její výsostné právo. Z mého pohledu to neznamená nic jiného, než že se tam do 20. (listopadu) vláda vrátí s další žádostí,“ prohlásil Hamáček.

Podle něj je naprosto evidentní, že se situace po 20. listopadu bez nouzového stavu řídit nedá. Nouzový stav přitom může skončit tehdy, až se situace vrátí do „normálu“. Ten podle něj znamenají stovky nebo nízké tisíce nových nakažených.

„Do té doby budou muset platit mimořádná opatření. Když se podíváme na tvar křivky a modely, které máme, není to otázka 14 dnů. Z mého pohledu nás žádost o prodloužení nouzového stavu čeká i několikrát,“ dodal.

Uvolňovací strategie je podle něj nyní na vládě priorita. „Byl bych samozřejmě velmi rád, kdyby na Vánoce došlo k nějakému uvolnění. Toto ale musí být velmi opatrně plánováno. Pokud se uvolní moc a překotně, pak se to strašně špatně brzdí,“ doplnil.

Na otázku, zda je realistické, že bude nouzový stav trvat do Vánoc, odpověděl: „Z mého pohledu je to férové říct.“

Poslanci 30. října schválili prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru do 20. listopadu. Bylo pro to 86 z 97 přítomných poslanců.

Prodloužení mimo jiné znamená, že může delší dobu platit zákaz vycházení mezi 21:00 a 4:59, s výjimkou cest do práce a z práce či venčení psa do okruhu 500 metrů, který vláda schválila jen na dobu, kdy nouzový stav vyhlásila sama, tedy do 3. listopadu.

Vláda žádala o delší dobu, až do 3. prosince. „Stále a významně probíhá takzvané komunitní šíření onemocnění. Jinými slovy, nákaza se šíří napříč celou společností,“ řekl ve Sněmovně nový ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Pro prodloužení do prosince byli jen poslanci vládního hnutí ANO a ČSSD a s nimi ještě končící šéf KSČM Vojtěch Filip. Pro nouzový stav do 20. listopadu byly všechny kluby s výjimkou SPD a nezařazených poslanců.

