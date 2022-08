Zvířatům topení vypínat nejde, nejspíš zdražíme vstupné, říká ředitel Zoo Praha

Pražská plynárenská nedávno oznámila další zvýšení cen plynu od září v průměru o zhruba třicet procent. Jak je na tom z hlediska energetické náročnosti provoz zoo? Máte spočítané, o kolik se vám zvednou náklady?

Ceny elektřiny máme nasmlouvané do konce roku a plynu do konce března 2023. Pokud jde o plyn, jsme na pětinásobku oproti sezoně 2020/2021, elektřina nás nyní vyjde na trojnásobek. Až budeme soutěžit nové ceny, uvidíme, o kolik se nám poté náklady zvýší. Ty na letošek vzrostly o třicet milionů, dvacet z toho zaplatil náš zřizovatel hlavní město Praha a pro deset jsme sáhli do našich rezerv. Spočítat přesně, o kolik se nám náklady zvednou, dost dobře nelze, nejvyšší výdaje na energie máme nicméně v prosinci až březnu, to oproti létu vytápíme logicky mnohem více. Pro ilustraci, za první pololetí jsme letos za elektřinu utratili 15 milionů a za plyn 5 milionů.

S růstem cen energií jsme vedení města požádali o mimořádné navýšení provozní dotace a bylo nám vyhověno. Miroslav Bobek ředitel pražské zoo