OBRAZEM: Hodonínská zoo poslala svá lvíčata do Venezuely

Do Venezuely dorazila bílá lvíčata, která do spřátelené zahrady vyslala Zoo Hodonín. Čtyři bílí lvi měli pomoci zvýšit návštěvnost zoo v Caracasu, což se jim podařilo hned první víkend. Do zahrady zavítalo asi osm tisíc milovníků zvířat, tedy asi čtyřnásobek obvyklých čísel.