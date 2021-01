Průzkum podloží pro městský okruh je skoro hotový, zbývá dokončit pár vrtů

Městu zbývá dokončit část vnitřního okruhu mezi vyústěním Blanky v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která okruh napojí na D8. Vedení města nechalo předloni přepracovat původní projekt a proti dřívějšímu plánu na 4,2 kilometru tunelů nyní počítá s tím, že zahloubeno bude 8,5 kilometru úseku. Ten má celkem měřit asi 10,3 kilometru.



Jelikož by měl úsek vést z 80 procent tunely, zhodnocení geologických, hydrologických a dalších podmínek je zásadní, uvedl dnes Lukáš Grünwald z projekční firmy Satra. Ta nyní pracuje na dokumentaci pro územní rozhodnutí, která by podle dřívějších vyjádření Scheinherra měla být hotova příští rok. Následovat bude stavební řízení. Kdy se začne stavět, to zatím jasné není.

„Všechno probíhá podle harmonogramu, nejsou tu žádná překvapení,“ komentoval dnes na kontrolním dni k pracím náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Nejhlubší má podle Jiřího Routa z firmy SG Geotechnika hloubku 68 metrů a nachází se na Bílé Skále. Podloží tvoří zejména břidlice, například v místě dnešního kontrolního dne pod vrchem Třešňovka v Hrdlořezích se však nachází křemenec, který je ze stavebního hlediska komplikovanější horninou. Průzkum začal loni v červnu a trvat by tak měl přibližně rok. Práce se uskutečňují prostřednictvím vrtů, které jsou hluboké obvykle mezi 30 a 60 metry.

Práce na průzkumu už jsou téměř hotovy, firma podle Routa průběžně výsledky vyhodnocuje a v červnu by měla městu odevzdat finální zprávu. „Doděláváme posledních devět vrtů a některé se vystrojují na vrty hydrogeologické, které budou sloužit pro dlouhodobé sledování vodního režimu,“ vysvětlil.

Podle Grünwalda budou výsledky sloužit projektantům k tomu, aby konstrukce navrhli po statické stránce správně a zároveň minimalizovali vliv na okolní prostředí, například domy nad tunely. Zároveň na jejich základě připraví požadavky na podrobnější průzkum, který by měl následovat po vydání územního rozhodnutí a při přípravě dokumentace pro stavební povolení.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.