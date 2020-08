Povolení pro pražský okruh se komplikuje. Úřadu se hromadí odvolání

Rozhodnutí o vydání územního povolení oznámil před měsícem primátor Prahy Zdeněk Hřib. V pondělí (31. 8. 2020) o půlnoci tak vyprší termín, do něhož se mohou proti rozhodnutí odvolat nespokojení občané, nebo spolky, které mají proti vedení trasy výhrady.

„V pátek se odvolaly Dolní Chabry a jedna fyzická osoba. V pondělí se pak připojila městská část Praha 20, obce Veleň a Přezletice a další odvolání jsou zatím v podatelně,“ řekl MF DNES vedoucí stavebního odboru na Praze 22. v Uhříněvsi Pavla Vinklářová.

Odvolání obcí v okolí plánované trasy souvisí s iniciativou, která se snaží dlouhodobě chystaný okruh metropole odsunout dále od města a dopravní zátěž tím přenést do Středočeského kraje. Všichni se snaží tlačit tuto variantu, přestože tím se nákladní doprava zatahuje do obytných částí a katastrů obcí a budou nám tu jezdit kamiony sto metrů od baráku,“ uvedl starosta Přezletic Tomáš Říha.

Samotných Přezletic ani dalších obcí se sice projednávaný úsek označovaný jako úsek 511 netýká, protože leží severněji. Dotkne se jich ale navazující část okruhu, úsek 520 Březiněves–Satalice.

Záměr vybudovat šestiproudý úsek okruhu v trase od Nupak po Běchovice přes úzký prostor mezi Kolovraty a Říčany je schválený přes deset let a podle optimistické varianty by měl být uvedený do provozu během pěti let. To se ale nyní může významně protáhnout a bude záviset především na tom, jak rychle se uhříněveský úřad dokáže vypořádat s připomínkami odpůrců stavby.

To může trvat minimálně měsíce, ale může se protáhnout i o roky, pokud by spory o umístění stavby skončily u soudu. Teprve pak může investor, Ředitelství silnic a dálnic, přistoupit k žádosti o stavební povolení. Dosavadní harmonogram přitom počítá s tím, že toto povolení bude mít do konce příštího roku.

Pražský okruh z nebe. Podívejte se na unikátní stavbu: