Praha chystá tendr na provoz zastávek MHD. Chce se zbavit letité smlouvy

„Podle analýzy představené na komisi (k zadání tendru na nového provozovatele, pozn.red.) se ukazuje, že podmínky Prahy patří v rámci evropských měst k nejhorším,“ popsal člen komise a šéf pražské ODS Tomáš Portlík. Podle Svazu provozovatelů venkovní reklamy Praha z příjmů z reklamních ploch mohla za dobu trvání smlouvy přijít až o miliardu korun.

JCDecaux městu za pronájem 2 500 reklamních ploch přitom platí asi 12,8 milionu korun s DPH ročně. K tomu zajišťuje jeho údržbu.

Kolem chystaného výběrového řízení na nový mobiliář se objevují i další otazníky. Jeden z členů komise, Viktor Mahrik (Piráti), loni jako jediný politik vystoupil s šéfem české pobočky JCDecaux na konferenci o budoucnosti mobiliáře. I proto je jeho jméno skloňováno právě ve spojení s JCDecaux.

Během konference Mahrik kritizoval záměr předchozí Rady hlavního města, která se již dříve rozhodla smlouvu neprodloužit. „Nemám ideály o JCDecaux. Je mi jasné, že bojují a využívají všech prostředků. Na druhou stranu, co se chystá Rada provést, to ve mě důvěru skutečně nevzbuzuje,“ řekl Mahrik ke svému vystoupení na konferenci.

„Nejde jen o to, kdo je podepsaný pod materiálem, ale i o to, že podklady pro rozhodnutí nejsou veřejné a že zatím není rozhodnuto, jakým způsobem bude ukončena smlouva. Ani není jasné, jakým způsobem bude provedena výměna koncesionáře,“ dodal Mahrik.

Podle mediálního zástupce JCDecaux Jiřího Chvojky si společnost dlouhodobě zakládá na své apolitičnosti. „Jde tedy o vztah čistě pracovní, stejně jako s ostatními členy této komise,“ uvedl. Současná smlouva navíc podle něj pro město nevýhodná není.

Chvojka uvedl, že důležitá je i kvalita poskytovaných služeb, jako je vzhled, úroveň a čistota mobiliáře, který firma dodala a spravuje. „Za tvrzením o nevýhodnosti smluv stojí od počátku jedna skupina, která se takto snaží současné smluvní vztahy nabourat a stávající platné smlouvy převzít,“ řekl.

Podle některých zastupitelů by i tak mohli být koaliční Piráti ve střetu zájmů. „Pokud má někdo takto nadstandardní vztah, tak je evidentní, že bude někoho prosazovat. Pochybnost tam je relevantní,“ uvedl Portlík (ODS).

Trh s venkovní reklamou v Praze navíc provází kontroverzní pověst. MF DNES už v dubnu psala o možné vazbě JCDecaux na Piráty. Firma poskytla před loňskými volbami straně slevu až 75 procent na kampaň, což obě strany označily za standardní.

To však rozporoval například ředitel reklamní agentury WMC Grey Tomáš Vondráček. „Určitě se běžně neděje, aby těsně před volbami někdo dostal slevu 75 procent. Kampaň v Praze na billboardech není nic tak velkého, aby na to někdo dostal takovou slevu,“ uvedl Vondráček.

Praha chystá velký tendr

Podle Portlíka je třeba výběrové řízení na mobiliář vypsat co nejdříve. „Je to jedna z nejdéle trvajících smluv v Evropě a je dobře, že se má přesoutěžit. Tržním testem se ukáže, jak moc byla či nebyla výhodná,“ uvedl. Dodal, že se v současné době připravuje přesné zadání. JCDecaux se plánuje do tendru přihlásit, ačkoliv je mezi obžalovanými v soudním sporu ohledně pronájmu ploch v centru metropole.

Výběrové řízení vítá i řada zástupců radnic, podle kterých chybí přístřešky na zastávkách MHD. JCDecaux jich provozuje zhruba 900, podle záměru minulé rady by jich nový provozovatel měl pořídit 2 230. „V létě je pro starší občany velmi náročné vydržet i jen pár minut na ostrém slunci,“ uvedl pro ČTK místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek (Patrioti pro Prahu 8).

Potřebu rozšíření z důvodu potřeb seniorů zmínil i radní Prahy 9 Tomáš Holeček (ODS). Přístřešek by podle něj byl potřeba u zastávek autobusu Skloněná a Kabešova.

Podle dalších zástupců radnic schází mobiliář také u Orionky a Vinohradské vodárny, na trase minibusové linky 156 a u řady tramvajových zastávek v Praze 7. Praha 2 by chtěla doplnění v Bělehradské ulici, Praha 12 by podle prvního místostarosty Vojtěcha Kose (ODS) uvítala 15 nových přístřešků. Několik jich chybí i v Praze 4.

