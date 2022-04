Matka z Mělnicka, které hodila kojence do řeky, jde na pět let do vězení

Na pět let poslal soud do vězení ženu, která společně se svým partnerem hodila mrtvého kojence do řeky u Hořína na Mělnicku. Její přítel dostal trest 18 měsíců, na konci března nabyl rozsudek právní moci, informoval dnes mělnický policejní mluvčí Pavel Truxa.