Soud zvýšil trest pro matku, která ze msty utopila syna. Odpyká si 25 let

„Jedná se o vraždu dítěte se zvlášť zavrženíhodnou pohnutkou, oba tyto znaky byl naplněny vrchovatou měrou. Chlapec si již musel uvědomovat matčin útok vzhledem ke svému věku. Motivace zřetelně vyplývá z dopisu, který obviněná napsala,“ zdůvodnil středeční rozhodnutí předseda senátu vrchního soudu Jiří Lněnička.



Motivem byla jasně msta a to nejen otci, ale širšímu okruhu osob. „Něco podobného náš senát ještě neřešil a výjimečný trest je na místě,“ uvedl Lněnička.

V případu letos v polovině února v první instanci rozhodoval Krajský soud v Praze,ten ženu poslal na 20 let za mříže – tedy na samé horní hranici zákonné trestní sazby. Obhajoba však verdikt napadla a odvolala se k pražskému Vrchnímu soudu.

Výše trestu neuspokojila ani státní zástupkyni, jež též podala odvolání. „Trest byl vynesen sice na horní hranici sazby, nicméně domníváme se, že jsou splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu, Obžalovaná čin spáchala zákeřně, na osobě nejbližší,“ uvedla žalobkyně, pro matku navrhla trest 25 let.

„Obžalovaná činu lituje. Není podle nás ovšem prokázáno, že motivem činu se stala pomsta otci. Má klientka jednala spíše z obavy, že otec vystaví dítě teroru, jako to udělal ji,“ řekl advokát. Podle něj není prokázáno, že Martina B. jednala s rozmyslem a rozvahou.

„Utopit své dítě nechtěla, ráda by ho ještě zachránila,“ řekl advokát. Pro klientku navrhl mírnější trest, zdůraznil, že žena činu lituje a je dosud netrestána. Martina B. ve středu požádala, aby odvolací řízení proběhlo bez ní, v čemž jí senát vyhověl.

Tragické odročení

K tragédii došlo dopoledne 8. srpna 2019 v jedné z chatek na Benešovsku, kde matka s hochem žila. Tentýž den měl Okresní soud v Benešově rozhodnout o tom, zda chlapce svěří do otcovy péče, Mimo jiné i proto, že Martina B. totiž neměla stálou práci, čelila statisícovým dluhům, musela řešit exekuce.

Zřejmě proto, aby syn nešel k otci, obžalovaná napustila vanu a když se hoch šel mýt, podržela mu hlavičku na několik sekund pod vodou. V koupelně zanechal i několik dopisů. „Nenávidím tě, zničil jsi rodinu. Teď nám bude líp,“ stálo mimo jiné v listu, určeném exmanželovi.

Obviněná si poté lehla do vany k mrtvému dítěti, zavolala na tísňovou linku 112 a pořezala se na ruce. Zalarmovaní policisté vyrazili dveře chaty i koupelny. Zranění Martiny B. nebyla podle lékaře vážná, po ošetření ji soud poslal do vazební cely. „Je mi to líto, byl to zkrat,“ řekla tehdy Martina B.

Otec se o hrůzném činu dozvěděl na chodbě okresního soudu, kde čekal na zmíněné jednání. Péči o hocha původně řešila střídavá péče, S ní však začaly být problémy. „Dítě brečelo, k matce nechtělo,“ zaznělo také v otcově výpovědi.

Soud měl o svěření do péče rozhodnout již před osudovým datem. Jednání se ale nekonalo, obviněná exmanžela obvinila ze znásilnění. Vyšetřování to ale nepotvrdilo.