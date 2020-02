Za utopení syna ve vaně dostala matka 20 let, chtěla se pomstít otci

Motivem tragédie byla obava obviněné z toho, že soud hocha svěří do stálé péče jeho otce.

„Z provedeného dokazování jednoznačně vyplývá, příčinou smrti oběti bylo udušení z utopení. Nepochybné je, že se tohoto činu dopustila matka po předchozím rozmyslu,“ zdůvodnil ve čtvrtek verdikt předseda senátu krajského soudu Robert Pacovský.

Důkazem jsou například dopisy, které zanechala i její elektronická komunikace. „Byla rozhodnuta takto situaci řešit,“ uvedl soudce. Podle něj svou kritickou sociální situaci v době činu neřešila, bydlela u lidí, kteří ji nabídli ubytování, nehledala si práci.

„Obžalovaná neřešila bezvýchodnou situaci. Nedokázala se smířit s tím, že syn měl se svým s otcem dobré vztahy. Ty měl i s jeho novou partnerkou a jejími dětmi. Obžalované přitom nehrozilo, že jí soud zbaví styku se synem,“ zdůraznil Robert Pacovský.

Situaci Martina B. podle čtvrtečního verdiktu řešila naprosto egoisticky a sobecky. „Těžko si lze představit zavrženíhodnější pohnutku,“ uvedl soudce. Soud nenašel důvod uvažovat o trestu při spodní hranici sazby. Nebyly však splněny ani podmínky pro uložení výjimečného trestu.

Soud uznal částečné doznání i lítost nad skutkem. Přitěžující okolnost však byl útok na vlastním dítěti. „Oběť nedůvěřovala nikomu více než rodičům. Obžalovaná toho zneužila. Míra zrady na dítěti je výrazně přitěžující okolností,“ zdůraznil soudce Robert Pacovský.

Státní zástupkyně pro obžalovanou navrhla vzhledem k okolnostem činu trest výjimečný, v polovině zvláštní sazby. To znamená okolo 25 let odnětí svobody. „Jednala po uváženě, po předchozí rozvaze,“ zdůvodnila také svůj návrh státní zástupkyně Miloslava Zagarová.

Obhajoba naopak požadovala trest výjimečně snížený pod spodní hranici základní zákonné sazby, ta činí 15 až 20 let odnětí svobody. „Neudělala jsem to úmyslně. Chtěla bych vrátit čas, lituji toho, co se stalo,“ uvedla v závěrečném vystoupení Martina B.

Beru si to nejcennější

Spory o hochovu výchovu mezi obžalovanou a jejím bývalým manželem osudově gradovaly loni 8. srpna. V poledne ten den měl Okresní soud v Benešově rozhodovat o tom, zda dítě svěří do stálé péče otce. Až dosud se rodiče starali o potomka střídavě.

Matka stres vyřešila tím, že ten den napustila vanu a koupajícímu se synovi přidržela několik sekund hlavu pod hladinou a utopila ho. Pak napsala tři dopisy na rozloučenou, pořezala se na ruce nožem a lehla si do napuštěné vany k synovi. „Vše skončí, vezmu si to nejcennější,“ napsala v jednom vzkazu.

Poté přes tísňovou linku zavolala záchranáře. Ti na místo dorazili za pár desítek minut. Hochovi lékaři již pomoci nemohli. Matku ošetřili zdravotníci v benešovské nemocnici a posléze ji soudce poslal do vazby v ruzyňské věznici.