Utopila syna ve vaně, aby jej soud nesvěřil otci, viní žalobkyně matku

Rodinná tragédie se stala 8. srpna 2019. Ten den měl benešovský okresní soud rozhodnout o tom, komu z rodičů svěří chlapce do péče. Soudce jej totiž po rozvodu rodičů umístil do střídavé péče, otec ale usiloval o jeho svěření do výlučného opatrování.

Soud měl o otcově návrhu rozhodovat v poledne. Krátce před tím se však žena podle státní zástupkyně odhodlala k fatálnímu kroku.

„Rozhodla se, že syna usmrtí, aby ho nezískal manžel,“ uvedla žalobkyně Miloslava Zagarová.



Popsala, že matka napustila vanu, v níž se měl chlapec před odjezdem k jednání vykoupat. Pak mu podle obžaloby podržela hlavu pod vodou.

Následně se pořezala na rukou a vstoupila do vany k chlapcovu tělu. Odtud zavolala na tísňovou linku 112.

Operátor vyslal na místo policejní hlídky z Benešova a Čerčan spolu se záchranáři. Ti se dostali do domu, ženu nejprve ošetřili, poté hned putovala do policejní cely a benešovský soudce ji poslal do vazby.

V koupelně žena nechala několik dopisů. „Nenávidím tě, zničil jsi rodinu. Teď nám bude líp,“ stálo mimo jiné v listu určeném manželovi. Podobně dramatický vzkaz zanechala v dalším psaní. „Nemůžu dál, nikdo nevnímal naše signály o pomoc,“ stálo v něm.

U soudu mluvila jen o svých problémech

U soudu obžalovaná k samotnému činu vypovídat nechtěla. „Nestalo se to úmyslně,“ řekla jen v slzách. Pak už mluvila jen o rozpadlém manželství, sporech o syna a všech vážných problémech, které podle svých slov měla s chotěm.

Připustila, že v inkriminovanou dobu neměla stálou práci, peněz z brigád nebylo mnoho. Čelila pěti exekucím, dlužila přes milion korun. Údajně na zdravotním a sociálním pojištění a také nezvládnutých půjčkách.

Problémy podle ní gradovaly v osudném létě 2019. „Manžel byl agresivní, domácí násilí jsem ohlásila na policii. Manžela proto vykázali z domu,“ řekla mimo jiné soudu. Problémy rodiny se zabývali také sociální pracovníci.

Před kriminalisty a soudcem, který rozhodoval o vazbě loni v létě, se obžalovaná o činu rozhovořila obšírněji. „Nechápu, kde se ve mně vzal ten zkrat. Cítím se vina,“ diktovala tehdy do policejního protokolu.

Odbornou pomoc podle tehdejší výpovědi ve své stresující situaci nevyhledala.

„Neměla jsem sílu k tomu jít k psychologovi nebo psychiatrovi. Rodinu ani přátele jsem obtěžovat nechtěla. Každý má svých starostí dost,“ řekla obžalovaná.

Policisté narazili na zamčené dveře

Před soud poté předstoupili svědci, kteří přijeli jako první na místo činu. „Dům byl zamčený, nejevil žádné známky života,“ popsal jeden z policistů.

Zalarmovaným hlídkám trvalo asi tři čtvrtě hodiny, než našli správný dům podle údajů, které žena diktovala operačnímu středisku.

„Vyháčkovali jsme okno, protože u domu byly zamčené dveře. Poté jsem musel překonat zamčené dveře do koupelny. Paní ležela ve vaně, chlapce měla položeného na sobě. Vana byla plná vody zabarvené krví. U vany ležel nůž potřísněný krví,“ konstatoval další policista.

Hlídka vyprostila z vany tělo dítěte i matku a předala je záchranářům.

„Nešlo mi do hlavy, že by to byla nehoda. Vzhledem k věku a velikosti chlapce,“ komentoval zásah lékař záchranky. Vyjádřil se i k poranění obžalované. „Myslím, že rány na rukou ji neohrožovaly na životě,“ sdělil.

Dítě brečelo, k matce nechtělo, řekl otec

Před soud ve středu předstoupil také otec dítěte. „Čekal jsem ten den na chodbě u soudu, manželka se ale nedostavila. Pak přišli policisté, od nich jsem se dozvěděl, co se stalo,“ sdělil.

Popsal, že střídavá péče fungovala zprvu dobře, poté však nastaly problémy. Mimo jiné kvůli dluhům matky.

„Dítě brečelo, k matce nechtělo,“ zaznělo také v otcově výpovědi.

Spory někdejších partnerů řešila i policie. Otec ale ve výpovědi popřel jakékoliv násilí vůči ženě i výhrůžky, že ji připraví o syna.

„Nefungovalo to dobře,“ uvedla další svědkyně o vztahu chlapcových rodičů.

Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších svědků a znalců, předseda senátu Robert Pacovský jednání nařídil na dva dny.