U D10 vzniká zábavní koncept za desítky milionů, ekologové kritizují kácení

Je to nesmrtelná historka o Kubáncích, kteří byli v osmdesátých letech posilou československého národního hospodářství. Mnozí z nich pracovali například v mladoboleslavské automobilce. A také tehdy přibývalo konfliktů s místními obyvateli. Traduje se, že jednoho dne několik řidičů autobusů z povolání vymyslelo na kubánské dělníky promyšlený kanadský žert. Vzali městské autobusy a najeli s nimi před jejich ubytovnu v Mnichově Hradišti, kde překvapeným Kubáncům přečetli fiktivní dopis o tom, že je Fidel Castro volá domů, že na Kubě začala mobilizace. Každý si směl vzít jen jedno zavazadlo o váze maximálně deset kilo.



Rozespalí Kubánci

Rozespalí dělníci uprostřed noci vyslechli Fidelův rozkaz a nastoupili do autobusů, jež je měly dopravit na letiště. Ve skutečnosti ale zamířily k dopravnímu letounu IL-18D OK-WAJ, který už od roku 1987 stojí na odpočívadle u dálnice D10 nedaleko sjezdu na Bakov nad Jizerou, kde sloužil jako motorest. Kubánci tam měli čekat na posádku, která je dopraví do vlasti. Když se rozednívalo, pochopili, že tohle letadlo opravdu nikam nepoletí. Podvedení a rozzuření dělníci pak začali demolovat, co jim přišlo pod ruku. Zasahovat proti nim musela tehdejší Státní bezpečnost.

Zda se události seběhly, tak jak se traduje, se pamětníci neshodnou. Námět ale před několika lety použili například autoři snímku Prachy dělaj člověka. A slavné letadlo už odmala poutalo i podnikatele Františka Vágnera, který před časem zavřený a chátrající letoun i tamní pozemky odkoupil a nyní v lokalitě podle svých slov investuje desítky milionů korun do kompletní rekonstrukce. „Mým plánem je vrátit letadlu jeho lesk z dob prvního otevření,“ říká Vágner a vypráví, jak jako malý s rodiči jezdil kolem na chatu do Krkonoš a s nadšením se tam stavovali, aby se mohl podívat do kokpitu letadla.

Že by šlo o ziskovou investici, ale rovnou vyvrací. „Je to věc, kterou dělám jako místní srdcař. Co se týče ekonomiky, smysl to může mít až možná pro moje děti,“ vypočítává s tím, že návratnost odhaduje na 20 let.

Ojedinělý projekt

U dálničního odpočívadla tak brzy vznikne ojedinělý zábavní koncept, který má lákat nejen nadšence do letadel, ale hlavně děti a všechny, kteří si rádi sáhnou na kus historie. Již nyní se pracuje na rekonstrukci interiéru, ve kterém se znovu naplno otevře možnost „posezení v oblacích“.

Fakta Kde se vzalo letadlo? Letadlo, které „parkuje“ na odpočívadle u dálnice D10, bylo původně funkční dopravní letadlo IL-18D OK-WAJ, které létalo pro ČSA od 21. července 1967 a vyřazeno bylo 25. října 1984, kdy mělo nalétáno 23 578 hodin. U dálnice stojí od podzimu 1986, v roce 1987 v něm byl otevřen motorest. Nový majitel František Vágner jej nyní opravuje a investuje i do celé lokality. Má to však zásadní háček, protože dálniční odpočívadlo má velmi špatně řešený sjezd z dálnice i následný nájezd bez dostatečných přípojných pruhů. „Snažíme se jednat s úřady a ŘSD, aby byla provedena nezbytná úprava s ohledem na bezpečnost provozu,“ říká Vágner.

„Hlavním cílem tohoto projektu je umožnit našim nejmenším zajít se podívat do letadla a prohlédnout si jeho kokpit, aniž by museli složitě řešit návštěvu samotného letiště. Plánovaná rekonstrukce se dotkne i onoho kokpitu, který bude interaktivní a děti si budou moci prohlédnout funkční tlačítka a budíky,“ vysvětluje Vágner.

V samotném letadle pak má vzniknout restaurace. Kromě toho investor pracuje na kompletní rekonstrukci odpočívadla. Děravou vozovku nahradí nové parkovací plochy. „Cílem je, aby auta parkovala po levé straně u letadla a lidé už nemuseli chaoticky pobíhat mezi auty, která sjíždějí z dálnice,“ vysvětluje Vágner. Obnovy se dočkalo i oblíbené venkovní občerstvení. Stovky lidí tam denně jezdí například na točenou zmrzlinu. Ta bude nově dostupná také jako drive-in, tedy prodej přímo do auta.

Letadlo se nachází přímo na okraji lesa u turistické stezky na známý vrch Baba. Ekologové z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Klenice kritizovali, že v ochranném pásmu přírodní rezervace dochází ke kácení vzrostlých stromů, a podali kvůli tomu podnět k České inspekci životního prostředí. K zásahům je totiž nutný souhlas.

„Podle názoru ČSOP Klenice někdo narušil stanovené ochranné pásmo. Ve vyhlašovací dokumentaci k přírodní rezervaci je uvedeno, že je k úpravám nutný písemný souhlas krajského úřadu. Podle zjištění ČSOP Klenice nevydal stavební úřad v Bakově nad Jizerou ani odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje povolení k těmto úpravám,“ uvedl Ondřej Kořínek z ČSOP Klenice.

Sám Vágner podle svých slov vzrostlé stromy nekácel. Odstraněno prý bylo jen několik náletových dřevin a dlouhodobě dovážený odpad motoristy z pozemků, kde má vzniknout klidné přírodní posezení.

„Víme ale o člověku, který už v minulosti v lokalitě kácel stromy a nyní využil situace, že tu dochází ke stavebním pracím, a kácel další. Dokonce si označil křížkem k pokácení i některé naše stromy. Z našeho pozemku jsem ho vyhodil,“ říká Vágner. Zároveň dodává, že část stromů u cesty je poničená tím, že do jejich kmenů v minulosti zarostlo oplocení, a jsou tak vážně poškozené.