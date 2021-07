Plzeňská nebo také Horní brána je spolu s Pražskou nebo-li Dolní bránou berounskou dominantou téměř 800 let. Za tu dobu oběma prošlo nepočítaně místních i těch, kteří přes Beroun projížděli od Prahy do Plzně či obráceně. Obě brány bývaly součástí mohutného městského opevnění a v té Plzeňské se až do roku 1752 vybíralo královské clo.



Není vyloučeno, že současní Berouňané najdou ve strohých úředních záznamech některého ze svých předků.