Léčitel duše Václava II. Před 700 lety zemřel sedlecký opat Heidenreich

Mimořádné postavení v řadě klíčových momentů českých dějin přelomu 13. a 14. století měli opati Heidenreich a Konrád. Odkud pramení naše znalosti o nich?

O jejich roli víme jen ze Zbraslavské kroniky. Kdybychom ji neměli, nic bychom netušili o Konrádovi ani Heidenreichovi. Stejně tak, jako nevíme o jiných církevních hodnostářích v různých epochách. Kronika vznikla v cisterciáckém řádu a to je důvod, proč se to dozvídáme. Pokud si vezmete do ruky jiné kroniky, popisující tuto dobu, všechny z ní vycházejí. Ale zde si o nich již nepřečtete.