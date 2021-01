Policie vyslechla holčičku údajně kousnutou hadem, čeká na rozbor krve

„Z informací z výslechu jasně nevyplývá mechanismus jejího zranění. Pro nás budou zásadní výsledky krevního rozboru, který bude zkoumat, zda se v krvi nachází či nenachází stopy jedu,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Pro Novinky.cz pak uvedla, že holčička nepotvrdila, že by hada na místě viděla.

Dítě nemocnici také nedostalo žádné antisérum, nepodařilo se totiž určit, o jakého hada by mělo jít. Na místo přivolaný herpetolog s fotografie zranění pouze určil, že by mělo jít o zhruba metr a půl až dva metry velkého plaza.

Spolu s hasiči a pak prohledal i okolí zahrady rodinného domu, kde mělo ke kousnutí dojít, žádného plaza nenašli. Herpetolog navíc vyloučil, že by se v této zimě had odplazil do větší vzdálenosti.

Policisté zatím ani nevědí, komu by mohl had patřit. V blízkém okolí není žádný registrovaný chovatel. To potvrdila i Státní veterinární správa.

Naplano také vyšla výzva starosty Norberta Hlaváčka, aby se mu případný chovatel zmizelého hada ozval, a to klidně i anonymně.