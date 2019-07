Invalidovi ukradli auto i s protézou za 300 tisíc, mladík nabízí nálezné

Málokdy někoho žádám o pomoc, ale teď bohužel doslova volám POMOC. Z pondělí na úterý mi před domem v Praze Braníku ukradli Hondu Accord 2,2 i-DTEC.... SPZ 7AI 3947. Už jen za ní pláču, ale měl jsem v ní i protézu C-leg. Jsem totálně vyřízený a nevím co dělat, bez auta, bez protézy.....absolutně nepohyblivej. Do práce nemůžu.... v neděli jsem měl jet do Tater na dovolenou, chtěl jsem šlapat a mrknout na krásu hor a všechno v pr**li. Vím že je to výkřik do tmy, ale co kdyby.......múže být někde odstavená v poli, nebo nabouraná, cokoliv (foto s mostem je z netu, ale jinak ostatní jsou pravé).......hrozně moc prosím......Děkuju i za každou informaci.