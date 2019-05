VIDEO: Afghánský chlapec dostal novou protézu, radostí začal tančit

Když bylo Ahmadu Rahmánovi osm měsíců, ocitl se společně se svou rodinou uprostřed nelítostných bojů mezi afghánskými vládními silami a Talibánem. Přestože on i jeho sourozenci vyvázli z téměř osmnáct let trvajícího konfliktu živí, Ahmada zasáhla do nohy kulka a následovala amputace. Nyní dostal chlapec novou protézu a od té doby neustále tančí.