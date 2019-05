Hromadná nehoda zablokovala Pražský okruh v místě zúžení kvůli opravě

Nehoda se stala kolem půl dvanácté poblíž sjezdu z Pražského okruhu na Ořech.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla se na silnici srazily tři kamiony a čtyři osobní auta. „Na místě zasahuje Policie ČR,“ uvedl Rýdl na Twitteru.

Podle webu Dopravniinfo.cz se sedm vozidel srazilo ve dvou nehodách. Kolize se obešly bez zranění, ale zastavily provoz. Dvě hodiny po poledni bylo možné kolem nehody projet levým pruhem a stále se tvořily kolony. Celková likvidace následků by měla trvat odhadem do páté odpoledne.

Doprava je kvůli opravě v místě částečně svedená do protisměru, místo tří pruhů v každém pásu fungují jen dva. To každý den komplikuje průjezd tisíců aut kolem exitu 19 i bez nehody. Práce na mostě jsou naplánované od konce dubna až do poloviny července.