Dva víkendy bude lanový most na Jižní spojce neprůjezdný kvůli testům

Řidič nyní po Lanovém mostě projíždějí v obou směrech pouze ve dvou jízdních pruzích. Kvůli plánovaným zatěžovacím zkouškám Technická správa komunikací (TSK) uzavře celý most.

„Řidiči přes most neprojedou o víkendech 20. až 21. července a 3. až 4. srpna od sobotních 11:30 do neděle 14 hodin, kdy bude most uzavřen kvůli statickým a dynamickým zatěžovacím zkouškám,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Objízdná trasa povede obousměrně ulicemi Švehlova a Průmyslová. Vzhledem k hrozícím kolonám správce pražských silnic doporučuje, aby se řidiči raději tomuto úseku zcela vyhnuli.

A mohou vyhlížet datum 16. srpna, kdy veškerá dopravní omezení na mostě skončí. Výsledky z diagnostik budou známy v únoru 2020.