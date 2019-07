Testování a opravy přiškrtí provoz na Jižní spojce, Lanový most se zavře

V první červencové úterý začne Technická správa komunikací s diagnostikou Lanového mostu. Provoz bude v obou směrech veden ve dvou jízdních pruzích.

V tomto úseku pak od 16. července začnou silničáři opravovat svodidla od nájezdu z ulice Průběžná až po hranice Prahy 4 ve směru z centra, kde práce nejprve omezí pravý jízdní pruh a následně levý.

„Koordinovali jsme práce i omezení tak, aby se v celém úseku v délce přibližně dvou kilometrů neměnila z pohledu řidičů doprava každých pár set metrů. Proto bude jedno delší omezení, které zajistí lepší průjezdnost a nebude řidičům častými změnami režimu dělat problémy,“ uvedla tisková mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.



Omezení na Jižní spojce v červenci

Od 8. července se omezení dotkne také oblasti Spořilova, kde se začne s rekonstrukcí protihlukové stěny. Ta stávající půjde k zemi a do konce roku by měla stát 700 metrů dlouhá nová stěna.

V závěru července mohou motoristé očekávat úplné uzavření Lanového mostu.

„Z důvodu provedení potřebných zkoušek potřebujeme most zcela uzavřít. Práce jsme naplánovali tak, aby co nejméně zasáhly dopravu. Budeme tedy pracovat vždy od sobotního poledne do nedělního odpoledne,“ komentuje Lišková s tím, že o omezení řidiče včas informují.

Lanový most tak bude neprůjezdný o víkendech 20. a 21. července a 3. a 4. srpna. Více informací o plánovaných omezeních najdete zde.