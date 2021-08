Chceme více kontaktních center pro narkomany, vzkazuje magistrátu Praha 5

Subutex. Zneužívaný lék zaplavil Prahu 5 Ani heroin, ani pervitin. Nejvíc se Prahou 5 šíří Subutex. „Tento přípravek, který je pouze na lékařský předpis, zaplavuje černý trh s narkotiky v naší městské části,“ říká radní Prahy 5 Petr Lachnit.

Lék užívaný při závislosti na opioidech podle radního drogově závislí zneužívají. Pilulky, které mají pomoci překonat abstinenční příznaky po vysazení heroinu, narkomani rozpouští a píchají si je rovnou do žil.

„Pokud je Subutex aplikován takto, pak se jeho uživatelům dostaví podobné stavy jako u požití drog,“ varuje Lachnit a dodává: „Pokud by Subutex nebyl předepisován, pak by podle mého názoru značně klesl počet narkomanů v­Praze 5.“

Radní také navrhuje, ať je pro substituční léčbu používán přípravek Suboxone. Lék s podobně znějícím názvem totiž nemá stejné účinky jako nitrožilně užívaný Subutex.