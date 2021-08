Narkomani u Anděla škodí lidem i byznysu, radnice posílí hlídky

Odhozené injekční stříkačky na ulici, potácející se lidé pod vlivem drog a jejich výkřiky znějící ulicemi. Okolí Anděla v poslední době připomíná obraz z filmu My děti ze stanice Zoo. I když jsou zde narkomani dlouhodobě, situace se v poslední době stále zhoršuje.



„V lokalitě Anděl od prosince minulého roku monitorujeme větší výskyt osob užívajících návykové látky,“ říká radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO). Na zvýšenou koncentrací těchto lidí si ve velkém stěžují na sociálních sítích i místní obyvatelé.



Na mnohé z nich například narkomani pokřikují, což zvlášť v případě rodin s dětmi budí obavy. Výjimkou nejsou ani veřejně souložící páry nebo jedinci kálející přímo na ulici.

Kromě znepříjemňování života místním lidem tento stav škodí i podnikům. Zejména restauracím, které v těchto místech provozují zahrádky a jejichž hosty narkomani obtěžují. Příkladem takového podniku je restaurace Potrefená husa.

„Mrzí nás, že v naší městské části, která se má podle našeho názoru čím chlubit a na co být pyšná, se najdou i místa, která návštěvníky k posezení na zahrádce nelákají. Takovým případem je v poslední době bohužel i naše restaurace, kterou dění v bezprostředním okolí negativně ovlivňuje,“ říká manažer značkových restaurací společnosti Pivovary Staropramen Jan Trochta.

Kromě Anděla si lidé na narkomany stěžují také v přilehlých sadech Na Skalce a v parku Mrázovka nebo v blízkosti kontaktních center pro drogově závislé.

Důvodů je vícero

Právě jejich umístění považuje vedení Prahy 5 za jeden z důvodů neutěšeného stavu. Centra uživatelům drog vyměňují jehly nebo poskytují zdravotní péči. V podstatě jsou v Praze pouze tři, přičemž dvě z nich jsou situována v Praze 5. Svá centra zde provozují organizace Progressive a Sananim.

„Důvodem této kumulace není existence dvou kontaktních center, jak to stále interpretuje vedení radnice. Tato centra jsou zde již více než jedenáct let a otevřená drogová scéna takovéhoto rozsahu zde nebyla. Naše kontaktní centrum poskytuje adiktologické služby v Praze 5 deset let. Ze samé podstaty existence kontaktní centra výrazně přispívají kromě pomoci závislým ochraně veřejného zdraví. Prostřednictvím výměnných programů jehel a stříkaček výrazně snižují riziko šíření infekčních chorob, jako je hepatitida C a HIV ve většinové společnosti,“ říká ředitelka organizace Sananim Martina Richterová Těmínová.

Uživatelé drog se obecně vyskytují především na místech, kde je vyšší koncentrace lidí, jako jsou právě stanice metra. Nejenže tu lépe zapadnou do davu a mají větší šanci sehnat drogy od dealerů, ale mají zde i větší možnost něco vyžebrat.

Obyvatelé na Praze 5 si stěžují na přítomnost narkomanů na Andělu. (9.8.21)

„Situaci na Andělu a v jeho bezprostředním okolí poznamenává od listopadu minulého roku uzavřená stanice metra Na Knížecí z důvodů výměny eskalátorů a rekonstrukce vestibulu stanice,“ vysvětluje Lachnit. Stanice u Anděla je podle jeho slov kvůli tomu vytíženější a lidí je zde mnohem více.

Drogová scéna se v celé Praze proměnila zejména v důsledku pandemie. Úbytek turistů z centra do značné míry donutil narkomany najít si jiná místa, kde žebráním shánějí obživu.

Více menších center

Uzavření metra Na Knížecí a centrum bez turistů jsou pouze dočasné příčiny, které časem pominou. Podle vedení Prahy 5 i magistrátu je nutné v budoucnu otevřít více menších kontaktních center, aby se uživatelé drog po městě více rozprostřeli.

„Aktuálně připravujeme novou protidrogovou politiku hlavního města, ve které stanovíme další rozvoj sítě nízkoprahových služeb pro nejbližší roky,“ říká radní Milena Johnová (Praha sobě). „Klíčový ale bude postoj městských částí. V tomto případě je to především na starostech a jejich ochotě domluvit se na zřizování menších center napříč Prahou, to znamená v městských částech, kde zatím žádné centrum není, ačkoli je evidentně potřeba,“ dodává Johnová.

Než se podaří vyřešit systémové příčiny, snaží se Praha 5 ve spolupráci s policií řešit alespoň následky. Státní policie v těchto místech zintenzivněla dozor a navíc sem pravidelně vyjíždí i speciální pořádková jednotka. Vedle toho u Anděla působí také kriminální policisté v civilu, kteří monitorují zdejší trh s drogami.

„Po jednání ředitele městské policie s paní starostkou byla pro oblast pěší zóny Anděl a okolí z důvodu vysoké koncentrace osob, včetně těch závadových, vyčleněna pěší hlídka, která ji ve zvýšené míře kontroluje,“ dodává mluvčí městské policie Irena Seifertová.