Praha 1 vytáhla proti Airbnb. Družstva mohou žádat o peníze na zabezpečení

Zájemci mohou o dotace žádat do 27. března. Novinářům to řekl radní Prahy 1 pro majetek a bytovou politiku Jan Votoček (TOP 09). Dotaci podle webu městské části dostanou všechna společenství vlastníků bytů a bytová družstva, která o ni požádají.

„I když doufáme, že se co nejdříve podaří přijmout tolik potřebnou zákonnou normu, která by vážný problém krátkodobých pronájmů trvale vyřešila, snažíme se už teď jednotlivým společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům pomoci, a to konkrétně jednorázovými, nevratnými dotacemi,“ řekl Votoček.

Spotřeba se rozpočítá

Krátkodobé pronajímání bytů vede podle radnice k velké spotřebě vody turisty, kterou však platí všichni obyvatelé domu, či k častému výskytu cizích osob v domech. Jednorázové dotace byly vyhlášeny na nákup a instalaci biometrických nebo obdobných domovních vstupních systémů a na nákup a instalaci rádio vodoměrů.



Domovní vstupní systémy mají chránit domy proti nezvaným návštěvníkům. Podmínkou dotace je instalace kamer a uzavření ročního pojištění proti poškození systému. Praha 1 to uvedla na svém webu.

Rádio vodoměry umožňují rozúčtovat spotřebu vody jednotlivým vlastníkům bytových jednotek. Díky těmto přístrojům je možný dálkový odečet naměřených hodnot bez nutnosti vstupovat do konkrétní bytové či nebytové jednotky. Dotace je určena na nákup a instalaci přístroje ke každému bytu. Praha 1 bude v plném rozsahu hradit jak nákup, tak práci spojenou s osazením rádio vodoměrů.

Vadí hluk a nepořádek

Podle Votočka je Airbnb nyní pro Prahu 1 největším nebezpečím. Zejména obyvatelé centra města si stěžují na noční hluk v ulicích i v domech, kde trvalé obyvatele nahrazují byty určené pro Airbnb a další podobné ubytovací služby. Podle loňské analýzy městského Institutu plánování a rozvoje je tímto způsobem v nejužším centru Prahy pronajímána asi pětina bytů. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.