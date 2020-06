Do pražské MHD od pondělí opět i předními dveřmi a po stisknutí tlačítka

13:42 , aktualizováno 13:42

Cestující v autobusech a tramvajích pražské městské hromadné dopravy si budou od pondělí moci znovu sednout do první řady sedadel k řidiči a nastupovat do vozů předními dveřmi. Na druhou stranu se jim na zastávkách opět otevřou dveře až poté, co zmáčknou tlačítko.