Dopravní podnik přijde kvůli epidemii o stovky milionů, začne hledat úspory

Pražský dopravní podnik (DPP) zaznamenal kvůli opatřením proti šíření koronaviru v době nejpřísnějších opatření až osmdesátiprocentní pokles cestujících. Ročně na jízdném vybere přes čtyři miliardy korun. Pražská MHD stále jezdí podle upravených jízdních řádů.

Přesná čísla podnik dál shromažďuje, nicméně jen za 14 dní v březnu při nejpřísnějších opatřeních přišel podle generálního ředitele Petra Witowského o asi 85 milionů korun.

„Kdybychom to extrapolovali do konce roku, tak jsme někde přes miliardu korun. Ale já si myslím, že to postupně začne nabíhat a propad bude třeba v řádu stovek milionů, ale nepůjde do miliard,“ řekl Witowski. Na provozním fungování DPP se krize nepromítla.

Počet cestujících v MHD nyní roste. Zatímco 1. května zaznamenaly sčítače ve stanicích 393 284 vstupů a výstupů, ve středu 6. května to bylo 806 385. Proti začátku dubna to byl téměř dvojnásobek.

„Děláme vše pro to, abychom cestující přesvědčili o tom, že se v MHD mohou cítit bezpečně,“ řekl Witowski.

DPP nyní začne hledat úspory. „Předpokládám, že spolu s městem budeme hledat úspory v provozní oblasti. Doufám, že se nám podaří zrealizovat dlouho diskutovanou optimalizaci dopravního výkonu, po které už dlouho voláme,“ podotkl.

Na výši investic by se koronavirová krize promítnout neměla. DPP nyní staví například metro D a opravuje tramvajovou trať na Barrandov. „Zatím město říká, že je připraveno investice zachovat. My jsme ale tak jako tak připraveni dát investicím prioritu a podívat se na ně post-covidovou optikou,“ řekl Witowski.

DPP loni dosáhl obratu zhruba 20 miliard korun, což je o 52 milionů meziročně více. Hospodářský výsledek DPP za loňský rok činí po zdanění 869,15 milionu korun. Na prodeji jízdného utržil podnik 4,46 miliardy a svezl 1,17 miliardy cestujících.

DPP zaměstnává téměř 11 tisíc lidí. Jeho vlastníkem je hlavní město, které ze svého rozpočtu každoročně dává podniku peníze na provoz.