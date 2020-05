Chceme lidi zbavit strachu z MHD, říká ředitel pražského dopravního podniku

„Metrem často jezdím a musím říct, že to takzvaně nacpané metro je výjimečné,“ reagoval Witowski na výtky ohledně přeplněných souprav. „Ke koncentraci dochází hlavně v ranní špičce, což je okolo půl sedmé ráno, ale paradoxně největší koncentrace je vždycky v prvním a posledním voze. Takže bych doporučil cestujícím, kteří se necítí komfortně, aby využívali středových prostor soupravy,“ řekl.

Častěji se také stává, že lidé přestávají v MHD nosit roušky. Witowski namítl, že něco podobného nepozoruje. „Nemáme žádnou sílu, která by kontrolovala nošení roušek v MHD. Ale funguje tady státní a městská policie,“ dodal. Povinnost nosit roušku v metru dopravní podnik pravidelně v několika jazycích hlásí.

Dodržování nařízení navíc může strojvedoucí soupravy metra jen těžko vymáhat. „Na povrchu to řidiči dělají častěji. Ale nechceme, aby se nějak osobně konfrontovali s těmi cestujícími,“ řekl Witowski. Řidiči podle něj neukázněným lidem především domlouvají.

Pomalý návrat k normálu

MHD je teď v Praze vytížená lehce nad čtyřicet procent, uvádí Witowski. „Máme čísla ze sčítačů v metru. V době předkoronavirové jsme přepravili asi 1,2 milionu cestujících. Dneska jsme lehce nad pěti sty tisíci. V největším propadu, v období po 20. březnu, to bylo pouhých 200 tisíc,“ upřesnil.

Čísla se pomalu vracejí do normálního stavu. „Jsme v době, kdy co týden, to zhruba sto tisíc lidí navíc,“ dodal Witowski. Úplný návrat k normálu závisí na mnoha faktorech, zejména na rychlosti uvolňování opatření. Nárůst cestujících pražský dopravní podnik zaznamenal třeba při znovuobnovení modrých zón.

Od pondělí jezdí pražská MHD zase o něco častěji - tramvaje se vracejí z prázdninového do poloprázdninového režimu, autobusy tak jezdí už týden. „Chystáme poloprázdniny i v metru, s největší pravděpodobností od prvního června,“ řekl Witowski. Poloprázdninový režim znamená oproti plnému stavu snížení kapacit autobusů zhruba o šest procent, u metra o deset.

Případné další zvýšení počtu spojů by podle ředitele narazilo na ekonomické limity. „Kvůli krizi jsme přišli o velkou část příjmů. Za poslední dva týdny v březnu dopravní podnik přišel o 86 milionů korun, za celý duben to byl zhruba dvojnásobek. Jsme na nějaké čtvrt miliardě korun ztrát,“ shrnul Witowski.

Ztráty jsou hlavně z jednorázového jízdného. Cestující podle ředitele také využili toho, že dopravní podnik stáhl revizory. Ti už ale zase fungují v běžném režimu.

Boj se strachem

„Lidi mají strach ze zvýšené koncentrace osob. Budeme se snažit je tohoto strachu zbavit. Chceme, aby se v MHD cítili bezpečně,“ řekl Witowski. Dopravní podnik proto plánuje mediální kampaň. Pražská MHD navíc podle ředitele ukázala, že v době krize je na ni spolehnutí.

Poděkování si zaslouží hlavně všichni zaměstnanci, dodal.

Nadále probíhá intenzivní úklid všech prostředků dopravního podniku, všude je dezinfekce. „Opatření je celá řada. Jedním z nich je i to, že jezdíme víc, než je třeba, a tím cestujícím vytváříme komfortní prostor,“ myslí si Witowski.

Co se dokončení trasy metra D týče, zatím dopravní podnik stále počítá s koncem roku 2027. „Máme zpoždění v řádu jednotek měsíců oproti ideálnímu stavu. Není to nic, co by se v průběhu výstavby nedalo dohnat,“ konstatoval Witowski.