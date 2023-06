Středočeský kraj zablokují odjezdy dovolenkářů, řidiče čeká špunt na D4

Jde především o rozestavěné silniční a dálniční úseky. Tento rok navíc možným zácpám na cestě na prázdniny nahrává kalendář.

„Uprostřed následujícího týdne jsou dva volné dny, tudíž lze předpokládat, že si hodně lidí vezme zbylé tři dny volno,“ upozorňuje středočeský koordinátor BESIP Miroslav Polách. Právě proto očekává největší dopravní zátěž o prvním prázdninovém víkendu.

Podobně, i když už s o něco menší intenzitou, tomu bude za týden v neděli, až se budou nejen středočeští řidiči vracet z několikadenního volna.

Ucpaný Milín a další nástrahy

Jak zvládnout cestu Pečlivě si nastudovat trasu i v případě, že ji znáte. Na cestě mohou být nečekané změny v podobě staveb a oprav na silnicích a mostech.

Před cestou by měl být řidič odpočatý a následně vyrazit s časovou rezervou. Vzít si dostatek nealkoholických tekutin, na delší cestě by měl dělat pravidelné přestávky.

Dodržovat striktně dopravní předpisy. V zúžených úsecích nepřekračovat nejvyšší povolenou rychlost a v okolí dopravních staveb počítat s pohybem těžké techniky.

Pokud se dostanete do kolony, je vždy lepší trpělivě vyčkat, až se rozjede. Při hledání, kudy místo objet, je vysoce pravděpodobné, že dojde k ucpání menší vedlejší silnice.

Nejen před cestou, ale také po celou dobu jízdy je dobré sledovat dopravní zpravodajství, v rádiu třeba Zelenou vlnu. Na webu lze využít www.dopravniinfo.cz, www.uamk.cz či www.zakruta.cz. Zdroj: BESIP

Aktuálně je třeba počítat s omezeními na většině dálničních tahů. Asi největší komplikace mohou o víkendu nastat na D4, respektive v místech, kde nyní silničáři stavějí chybějících 32 kilometrů autostrády. Špunt, který bude pouštět auta dále jen pozvolna, se zřejmě bude tvořit u Milína na Příbramsku. Právě přes tuto obec u budoucí dálnice vede nyní objížďka. Milínem tak denně projede až 13 tisíc aut.

„Prosím všechny projíždějící řidiče hlavně o ohleduplnost a ať se drží na objížďce. Někteří si totiž cestu zkracují přes zastavěnou část obce, a to navzdory zákazům,“ apeluje kvůli složité situaci, která potrvá celé léto, na motoristy milínský starosta Vladimír Vojáček.

Staví se také na karlovarské dálnici D6 na Rakovnicku. V tomto případě by měli řidiči dávat pozor na výjezd náklaďáků a dalších strojů ze stavby. Bezproblémová – navzdory nedávnému dokončení několikaleté rekonstrukce – není ani brněnská D1. Na nejvytíženější dálnici v zemi vám mohou vystavit dočasnou stopku práce na několika kilometrech autostrády u Mirošovic.

Ani na jiné světové strany není na dálnicích o moc lépe. S omezením se lidé setkají také na D11, před sjezdem na Poděbrady pojedou zúženým koridorem. Podobně je tomu na D10 u Brandýsa nad Labem.

Na potíže je třeba se připravit i na menších tazích. V případě silnic první třídy je to I/3, tedy spojnice Prahy a Tábora přes Benešovsko. Konkrétně by měly posádky aut zpozornět u Mrače. „Tady to není kvůli práci, ale samotným provozem. Jde o kopeček nad Mračí směrem do Benešova. Sjíždí se tam auta ze dvou pruhů do jednoho, vznikají tam kolony,“ varuje Miroslav Polách.

Každopádně jde o výčet jen těch nejvýraznějších omezení na cestách po kraji. Další desítky jich jsou v obcích a na silnicích, které je propojují. Namátkou je dobré zmínit úplnou uzavírku silnice II/150 mezi Voticemi a Jankovem. Objížďka má sice jen zhruba 14 kilometrů, ale klikaticemi přes vesničky zabere klidně půl hodiny. Do 20. srpna bude neprůjezdná i III/33355 z Kutné Hory směrem na Gruntu.

Vyjet dříve, ale nespekulovat

Odborníci na silniční provoz radí hlavně trpělivost. Kdo může, ať vyjede v méně frekventované časy, ale i to má své úskalí.

„Pokud by se totiž takovou radou řídila většina motoristů, mohli by se potkat na cestě ve stejnou dobu a výsledek by byl stejný jako jízda ve špičce. Myslím, že ti, kteří mají možnost vyrazit už třeba dnes, by neměli váhat,“ říká krajský specialista BESIP.

Než vyrazí do labyrintu omezení a objížděk, měli by si lidé cestu dopředu nastudovat. A samozřejmě sledovat situaci i za jízdy. „Dodržování pravidel silničního provozu by pro ně mělo být samozřejmostí,“ konstatuje Miroslav Polách.