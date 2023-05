Tratě kolem Prahy čeká omlazení vozidel. Kraj spustí soutěže na nové dopravce

„Nejmladší část našeho vozidlového parku je z roku 2012. Jde o poslední soupravy CityElefant. Máme ale vozy, které zakrátko oslaví padesát let v provozu,“ uvedl krajský radní pro dopravu Petr Borecký. Právě tato nejstarší vozidla začnou v následujících letech z tratí mizet. Část vozů po dohodě s krajem vyřadí České dráhy, část pak obnoví noví dopravci vzešlí ze soutěží.

Nejčastější soupravou, kterou jsou obsluhované osobní vlaky na elektrifikovaných tratích v okolí Prahy jsou dvoupatrové CityElefanty. Celkem jich je sedmdesát kusů a s výjimkou šestnácti nejstarších souprav se s nimi počítá i do budoucna. Stáhnou se ale například z linky do Berouna, kde se plánuje změna napájecí soustavy, na linky se stejnosměrným napájením z Prahy do Kolína a Benešova.

Na trasách do Benešova pak budou jezdit rovněž jednopatrové soupravy (EMU 240), podobně i do Kralup nad Vltavou. Na trasách do Berouna, Kladna, nebo Mladé Boleslavi, počítá kraj s pořízením patrových souprav označovaných EMU 400, které jsou ještě o čtvrtinu prostornější něž stávající jednotky City Elefant.

Kdy bude linka do Kladna pod dráty?

Nasazení elektrických vlaků na trase do Kladna je ale s velkým otazníkem. Současná trať je totiž neelektrifikovaná a ambiciózní projekt modernizace spojený s výstavbou odbočky na letiště se neustále protahuje.

„Ještě dva roky nazpět nám ministerstvo dopravy a Správa železnic garantovaly termín dokončení celé stavby v roce 2029. Uběhly dva roky, a místo toho, abychom se posunuli, tak míra nejistoty jen vzrostla. V současnosti nám Správa železnic není schopná garantovat ani zprovoznění části této trasy mezi Veleslavínem a Kladnem,“ uvedl Pavel Winter ze Středočeské integrované dopravy IDSK.

Kraj proto pořízení elektrických vozidel pro tuto vznikající trať spojí s trasou do Berouna, kdy dvacítka souprav na Kladno bude součástí tohoto tendru ve formě opce. Po Správě železnic ale bude kraj požadovat, aby dokázala dokončení prací odhadnout alespoň s tříletým předstihem, aby budoucí dopravce měl čas opci na vozidla uplatnit a nechat je vyrobit.

Garance modernizace tratí v souvislosti se stavbou trakčních vedení na doposud neelektrifikovaných tratích ale platí napříč železnicí ve Středočeském kraji. Podle Boreckého je z jednání se Správou železnic zřejmé, že nejbližší termín elektrifikace nenastane před rokem 2034. Kraj se proto připravuje na obnovu vozidlového parku prostřednictvím dieselových jednotek.

Větší varianta vozidel se 120 místy k sezení by se měly objevit na tratích z Prahy do Mladé Boleslavi, nebo do na trase do Čerčan a Dobříše. Menší sedmdesátimístné na trasách z Prahy do Rudné u Prahy, Hostivice a Podlešína.

Koncem měsíce by chtěla IDSK vysoutěžit poradce, který ji s přípravou soutěží pomůže, uvedl ředitel dopravního integrátora Zdeněk Šponar. Samotnou soutěž na nové dopravce pak plánuje vyhlásit napřesrok na jaře. Stávající smlouva s Českými drahami přitom končí až v prosinci 2029. Kraj nicméně chce mít na výběr dost času, a proto už letos v létě plánuje předběžné tržní konzultace s dopravci. Je přitom otázkou, zdali hlavní zakázku na provoz elektrických vlaků bude soutěžit v jednom balíku, nebo takzvanou závislou trakci rozdělí do dvou nebo tří oblastí.

Pro zachování jednoho souboru hovoří nižší provozní náklady například na servis vozidel. Naopak rozdělením se zvýší počet případných uchazečů, kteří by na menší zakázky mohli snáze dosáhnout, uvedl Borecký.