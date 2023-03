Modernizace železnice omezí dopravu v Kladně, na řidiče budou číhat uzávěrky

Moderně do Prahy lidé pojedou až v roce 2030 Náklady na modernizaci přibližně pětikilometrového kladenského úseku trati Kladno-Praha a zdejších nádražních budov dosáhnou téměř čtyř miliard korun bez DPH. Aktuálně pokračuje stavba a příprava dalších úseků trati, například nádraží Praha-Bubny. Železnice do metropole má být včetně odbočky na Letiště Václava Havla kompletně hotova do roku 2030. Správu železnic vyjde na 40 miliard korun.