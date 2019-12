Okolo Prahy řádí domovní lupiči, policie kvůli nim zřídila speciální tým

O tom, že se v některých obcích okolo Prahy zvyšuje počet vykradených domů a lidé žádají policii o pomoc, jako první informoval iRozhlas.cz

„Na každé vybočení z možného standardu, tedy i na tuto aktuální situaci, policie reaguje opatřeními, současně ale podrobuje veškeré případy důkladným analýzám z důvodu zjištění možných souvislostí,“ řekla policejní mluvčí Suchánková s tím, že tým funguje už od září.

Zabývá se jak samotnou analýzou všech případů, tak i preventivními a operativními opatřeními.

Středočeská policie řešila do letošního listopadu bezmála 700 případů vloupání do rodinných domů napříč všemi územními odbory. Na Praze-venkov jih byl počet těchto případů od počátku roku do listopadu přes 150, přičemž největší nárůst byl zaznamenán právě od září, a to 80 případů.

„Nejvíce dotčenými jsou obce a lokality spadající pod obvodní oddělení Jesenice a Kamenice. Na každém z těchto území eviduje policie kolem tří desítek vloupání do rodinných domů,“ řekla Suchánková.

Podle policie má vloupání do domů na svědomí dobře organizovaná skupina pachatelů. „Středočeská policie směřuje do dotčených lokalit jak uniformované policisty s ohledem na preventivní působení, tak i další složky a prostředky, jejichž činnost s ohledem na operativní zaměření nelze z pochopitelných důvodů blíže specifikovat,“ řekla mluvčí.

Policie žádá obyvatele dotčených lokalit, aby na linku 158 neprodleně hlásili pohyb cizích osob, vozidel nebo nestandardní jednání. Zároveň nemají sdělovat, kdy jsou mimo domov, a to ani prostřednictvím sociálních sítí. Policie také radí, aby lidé používali alarmy a a další bezpečnostní systémy, pokud je jimi jejich dům vybaven.