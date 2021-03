Postižená žena zažila peklo, partner podle spisu týral ji i domácí mazlíčky

„Můžete mě přestat natáčet? Já si to nepřeju. To je omezování osobní svobody. Já na vás zavolám policii,“ rozčiloval se obžalovaný F. M. poté, co ho štáb iDNES.tv požádal v soudní budově o vyjádření k obžalobě. Kvůli ochraně poškozené ženy a jejich nezletilého dítěte zveřejňujeme pouze iniciály údajného agresora.



Robustní potetovaný muž je podle svého facebookového profilu fanouškem bojových sportů, zejména MMA.



Jeho dnes už bývalá partnerka, která k soudu také přišla, je nejméně o hlavu menší a má odhadem sotva poloviční váhu. Navíc trpí vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Pompeho syndromem, který se projevuje například svalovou slabostí, únavou či dýchacími potížemi.

Obžaloba uvádí, že muž týral ženu nejméně od léta roku 2016 do března 2019, kdy se jí podařilo ze vztahu vymanit.



„Zpočátku se jednalo o vulgární nadávky, vyhrožoval jí smrtí, že z ní udělá mrzáka, sděloval jí, ať už chcípne, ve snaze izolovat poškozenou od okolí jí z mobilního telefonu vymazal všechny kontakty, zrušil jí účet na Facebooku, kontroloval jí mobilní telefon. Pod pohrůžkou uříznutí hlavy jejímu psovi, kterou jí dá doma na tác, si vynucoval přísliby, že s ním zůstane v partnerském vztahu,“ začala s popisem skutků státní zástupkyně Margita Kralická.

F. M. svou partnerku podle spisu zamykal doma, zakazoval jí opustit místo bydliště a malému synovi sděloval, že jeho matka je „ku*da postižená, která díkybohu za chvíli chcípne“.



Od listopadu 2016 se měla mužova agresivita ještě stupňovat. Ženu údajně stále častěji fyzicky napadal, uhodil ji třeba proto, že si oblékla šaty. Od ledna 2017 ji měl fackovat denně.



„Strkal do ní, tahal jí za vlasy, držel ji pod krkem, silně ji chytal za ruce, až z toho měla modřiny, zamykal ji na balkon, a to i v zimě a bez kabátu,“ popisovala dále žalobkyně.

Obžaloba líčí i konkrétní situaci z května 2018. „Obviněný vyhrožoval, že poškozenou zabije, a tak před ním utekla do ložnice, kde se zamkla. Obviněný dveře vykopl, přistoupil k poškozené, dal jí silnou facku, v důsledku které upadla na zem, vzal do ruky nezletilého plačícího syna, přiložil jí nohu na tvář a řekl: Ty ku*do, ještě cekneš, tak ti rozšlápnu hlavu a ty (oslovil dítě jménem, pozn. red.) se dívej, jak ti tady chcípne máma. Pročež byla poškozená nucena vyhledat lékařské ošetření v Thomayerově nemocnici,“ uvádí dokument.

Na podzim roku 2018 měl F. M. partnerce znovu vyhrožovat smrtí. Podle spisu držel v náručí syna, ženě dal facku a když chtěla z bytu utéct a zavolat pomoc, položil syna a od výtahu ji dotáhl zpět do bytu, kde s ní silně praštil o zem.



Házet měl i se zvířaty

„Pokud chtěl poškozenou potrestat za to, že mu nebyla po vůli, týral jejího psa tím způsobem, že ho zavíral v mrazu na balkon, napadal ho tím způsobem, že ho vzal, zvedl do výšky, udeřil s ním o zeď, poté ho začal škrtit, až zmodral, přičemž poškozené sdělil, že jednání zanechá, pokud mu slíbí, že se nebude stýkat se svými rodiči, neboť s těmito se mohla stýkat pouze po předchozím svolení obžalovaného a pod pohrůžkou, že pokud jim sdělí, co se u nich doma děje, uřízne rodičům hlavy a ty jí donese v krabici,“ citovala z další části obžaloby státní zástupkyně.

Dále uvedla, že vystresovaný pes musel být ženě odebrán. Podobným způsobem se měl F. M. chovat i k partnerčině kocourovi.

„Násilně mu odtahoval nohy od sebe, v důsledku čehož kocour sténal, mlátil s ním o zem, bil ho pěstmi, zavíral do mrazáku, sprchoval ho ve sprchovém koutě, lámal mu nohy, škrtil ho, trestal ho za to, když se pomočil, přičemž po jednom napadení byl kocour v bezvědomí,“ vyplývá ze spisu.



S vědomím fyzické převahy a diagnózy partnerky si na ní měl F. M. vynucovat pohlavní styk. Přestože nesouhlasila, údajně se na ni vrhl, když seděla v obýváku na pohovce, stáhl jí kalhoty i kalhotky, jednou rukou jí zacpal ústa, druhou ji držel, křičel na ni, ať se nebrání, že to má stejně ráda a pronikl do ní. V jiné situaci k ní měl přistoupit zezadu, strčit do ní, až spadla břichem na postel, využít jejího šoku a análně ji znásilnit.



To, jak se muž údajně choval k ženě, se podle obžaloby podepsalo i na jejich dítěti. Chlapeček se měl otce bát, často plakat, v noci se budit ze spaní nebo mluvit o ženách jako o ku*dách a o mužích jako o ču*ácích.

„Bylo mi na zvracení.“

Podobně jako se za zavřenými dveřmi odehrává domácí násilí, začalo utajeně probíhat i dokazování v tomto případu. Obžalovaný F. M. si totiž stěžoval předsedkyni senátu Zuzaně Zápalkové na přítomnost médií.

„Novináři na mě na chodbě naběhli, jako kdybych byl nějakej vrah. Byl bych radši, kdyby opustili soudní síň. Chtěl bych, aby tady nebyla veřejnost. Tak bych vás poprosil, jestli by mohli odsud odejít. Oni mě dohnali do stavu, že jsem teď úplně psychicky rozhozenej. Bylo mi na zvracení, nechtěl jsem sem ani jít. Nevím, proč by u toho měla být televize nebo nějaký média,“ prohlásil F. M.

„Klient určitě neřekne tolik informací, které by řekl, kdyby tu veřejnost nebyla. Tím spíš, že jsme v nouzovém stavu. Mě vůbec překvapuje, že se soudí a je nás tu zbytečně tolik osob na jednu místnost. Mně to přijde jako hazard s našimi životy,“ přidala se jeho obhájkyně Barbora Barcalová. Na místech pro veřejnost sedělo v tu chvíli pět lidí.

Senát po poradě obžalovanému vyhověl a soudkyně vykázala veřejnost na chodbu s tím, že úterní jednání bude neveřejné. Zdůvodnila to mimo jiné tak, že se v případu projednávají citlivé záležitosti, které se týkají i dítěte.



Obžalovanému F. M. hrozí za sérii trestných činů, mezi nimiž je týrání osoby žijící ve společném obydlí, znásilnění, vydírání, ohrožování výchovy dítěte či týrání zvířat, maximálně deset let vězení. Bývalá partnerka od něj žádá jako odškodnění 150 tisíc korun.



Muž v úvodu hlavního líčení projevil zájem uzavřít se státním zastupitelstvím dohodu o vině a trestu. Jejím základem je plné doznání pachatele a jeho souhlas s právní kvalifikací. Soud dal stranám k jednání půl hodiny. Žalobkyně poté oznámila, že strany k dohodě nedospěly, protože pro její uzavření nebyly splněny podmínky.