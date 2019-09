Na smíchovském břehu Vltavy se budou cvičně stavět protipovodňové zábrany

Akce má prověřit připravenost lidí a techniky pro případ, že by Prahu zasáhla velká voda. Cvičení se uskuteční od 6:00 do půlnoci. Vážné dopravní komplikace by nemělo způsobit.

Kudy se nedostanou auta, kola nebo chodci Zavřená bude ulice Bezová v úseku Nad Malým mýtem – NN5433, cyklostezka A22 v úseku podchodu pod ul. Modřanská, část podchodu pod ulicí Modřanská při zastávce TRAM „Přístaviště“ ve směru z centra, sjezd na náplavku z Rašínova nábřeží (NN 1941), stezka NN238, pravý jízdní pruh ulice Strakonická a Hořejší nábřeží v úseku Na Plzeňce – Na Bělidle ve směru do centra.

Dále pak Hořejší nábřeží v úseku Na Bělidle – Dienzenhoferovy sady, Nábřežní, Janáčkovo nábřeží v úseku Dienzenhoferovy sady – Petřínská, Kořenského u výjezdu na Janáčkovo nábřeží, Malátova u výjezdu na Janáčkovo nábřeží, sjezdy na Smíchovskou náplavku, stezka na Železničním mostě, parkovací plocha pod Karlovým mostem a sjezdem z ulice Na Kampě a slepá část ulice Cihelná.

Objízdná trasa vede přes ulice Na Bělidle, Svornosti, Lidická, Janáčkovo nábřeží, Lesnická, Zborovská, Dienzenhoferovy sady, Janáčkovo nábřeží, Dienzenhoferovy sady, Preslova, Elišky, Peškové, náměstí Kinských, Petřínská, Janáčkovo nábřeží.

Některé komunikace (zejména na Smíchově) budou otevřeny co nejdříve po uvolnění prostoru protipovodňových opatření.

„Budeme stavět a prověřovat nejen mobilní zábrany, ale také další součásti ochrany města, a to na dvou úsecích převážně na straně Prahy 5. V rámci bezpečnosti je 95 procent dobře zvládnuté akce příprava na ni,” popsal již dříve náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Na Smíchově budou zábrany postaveny v úseku od železničního mostu přes Hořejší na Janáčkovo nábřeží. Na cvičení se bude podílet asi stovka lidí a stavba zábran jim potrvá asi dvě hodiny. Mobilní zábrany postaví město i na pravém břehu, a to u podchodů pod tramvajovou tratí v Braníku.

Cvičně budou zábrany vztyčeny také v Praze 1, a to od Hergetovy cihelny k Mánesovu mostu a Strakově akademii. Tam budou měřit na výšku asi tři metry a na jejich stavbě se bude podílet zhruba stovka lidí. Stavba potrvá sedm hodin. Zavřeny budou rovněž protipovodňová vrata na Čertovce.

Na cvičení se bude podílet 308 osob. Zapojeni budou kromě zaměstnanců magistrátu a přilehlých městských částí mimo jiné zaměstnanci městské firmy Správa služeb hlavního města, která se o zábrany stará, strážníci, hasiči nebo policisté a také zástupci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).

Protipovodňové zábrany a nutná technika jsou umístěny ve skladu v Dubči, odkud budou do centra přivezeny.

Celková délka všech pražských protipovodňových opatření včetně zemních valů, betonových stěn i mobilního hrazení je více než 19 kilometrů. Z toho mobilní zábrany měří téměř sedm kilometrů. Protipovodňová cvičení pořádá město každý rok.