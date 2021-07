Ožívají plány udělat z Křivoklátska národní park, lidé v tom vidí omezení

Téma naposledy výrazněji otevřel tehdejší hejtman Miloš Petera (ČSSD) kolem roku 2014. Tehdy se plán snažil prosadit v tandemu se svým náměstkem pro životní prostředí Markem Semerádem.



Tentokrát přichází iniciativa z opačné strany politického spektra. Staronový nápad vynesl do popředí krajský zastupitel za ODS Dan Jiránek. A zatím je ve své snaze úspěšný, sítem zastupitelů záměr prošel. I proto Jiránek vidí jako reálné zřízení NP Křivoklátsko v roce 2023.

„Z rozhodnutí zastupitelů mám opravdu radost, jde totiž o důležitý krok, který by mohl přispět nejen k ochraně přírody, ale také k rozvoji území kraje,“ uvedla radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Opačné emoce jsou patrné na Křivoklátsku. Přestože kraj zatím hovoří pouze o záměru, v tamních obcích zpozorněli. Především pak v Karlově Vsi, která je jediným trvale obývaným místem na území plánovaného parku.



„Cítím to velmi podivně, protože se opět jedná o nás bez nás. Obce by o něčem takovém měly vědět dříve, než se o tom začne uvažovat. Víme to jenom díky médiím. Je to sice pouze záměr, ale už schválený,“ říká starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová.

V tomto ohledu je hejtmanství pozadu, k dialogu s místními se totiž teprve chystá. „Samozřejmě bych chtěla ujistit občany i organizace v dotčené oblasti, že o záměru s nimi budeme otevřeně diskutovat,“ upozornila Jana Skopalíková bezprostředně po odsouhlasení záměru zastupitelstvem.

Národní park Křivoklátsko? Myšlenka vyhlásit na Křivoklátsku národní park sahá do 70. let 20. století. S jistým oživením snah přišly vládní kabinety koncem 90. let.



Později se o prosazení parku pokoušel například hejtman Miloš Petera.



Současný návrh předpokládá NP o rozloze 102 km², což je méně než pětina území současné CHKO.



Na tomto území jsou nyní tři národní přírodní rezervace, osm přírodních rezervací a na 97 % území se nachází Ptačí oblast Křivoklátsko. Jedinou obcí v národním parku by byla Karlova Ves.

Více podkladů by podle svých slov potřeboval také Lukáš Kocman, starosta Bělče na Křivoklátsku.

„Nemám žádné informace. Upřímně, kdyby se to opět neotevřelo, nikdo si na park možná ani nevzpomene,“ domnívá se Lukáš Kocman s tím, že lidé se obávají hlavně zákazů vstupu do lesa.



Skutečnost, že by nemohli na houby či na dříví tak jako nyní, zmiňují i další obyvatelé. „Po pandemii jsou lidé z opatření a zákazů natolik unavení, že už by další omezení nechtěli tolerovat,“ podotýká Kohoutová.

Další, kdo se staví proti, jsou myslivci a lesníci. „Jsem zdrcený, když vidím snahy zadupat naši celoživotní práci do země. Otevírá se tak celá anabáze, která se táhne řadu let,“ míní ředitel obecně prospěšné společnosti Lesnický park Křivoklátsko Miroslav Pecha mladší.

O parku by musel vyjít zákon

Křivoklátsko si národní park zaslouží, zní naopak motto propagačního letáku Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Ochránci zároveň tvrdí, že kromě I. zón parku by lidé do lesa směli, a problém nemá být ani sběr plodů.

„Vyhlášení národního parku umožní zachovat unikátní přírodní fenomén a zajistí kvalitativně lepší možnosti péče o přírodu. Zároveň je to příležitost k zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu v okolních obcích a k lepší propagaci přírodního dědictví,“ argumentuje pro zřízení Karel Bendl (ODS), středočeský zastupitel a předseda krajského výboru pro životní prostředí a zemědělství .

Navzdory kladnému stanovisku hejtmanství musí být vyhlášení národního parku dané zákonem. Jeho přípravu má na starosti ministerstvo životního prostředí, poté bude na řadě Poslanecká sněmovna. Středočeský kraj může proces podpořit deklarací zájmu, jak nyní učinil. Do příprav by se měly zapojit také všechny samosprávy, jichž se plán týká. A na jejich argumenty by měly vyšší instituce brát zřetel.

Plány na vyhlášení národního parku byly už dříve terčem kritiky obyvatel z okolí křivoklátských lesů. Petici proti jeho vzniku podepsalo bezmála 14 tisíc lidí. Že by se opět mohl zvednout podobný odpor, nevylučuje ani starostka Karlovy Vsi. Nicméně zatím je spíše zvědavá na vývoj situace. „Budeme vyčkávat, až nás někdo osloví. Zřejmě se sejdeme s kolegy starosty z okolí,“ předpokládá Iveta Kohoutová.