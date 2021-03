Zatím vede kult trofejí. Křivoklátsko se snaží získat statut národního parku

Ekologové dlouhodobě argumentují jedinečností území s­ řadou vzácných rostlinných a živočišných druhů. V minulých letech ale snahy o­ ustanovení parku opakovaně narážely na odpor místních obyvatel. Petici proti jeho vzniku před několika lety podepsalo skoro 14 tisíc lidí. Obávali se, že by se jim v ­jeho sousedství kvůli různým omezením hůře žilo a do některých míst by měli omezený nebo zakázaný vstup.