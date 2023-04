Vedení Čáslavi souhlasilo s rozšířením skládky, obyvatelé se bouří

Jednání zastupitelstva provázela bouřlivá atmosféra, někteří lidé si přinesli transparenty s nápisy jako „Skládku tady nechceme“ nebo „Skládce stop, smrdí non-stop“. Po schválení návrhu pískali.

Podle opozice chce AVE CZ rozšířit skládku téměř o 12 hektarů, umožnit by to mělo ukládání dalších dvou milionů metrů krychlových odpadu. Zastupitelé včera schválili podmínky takového kroku, maximální kapacita má být 500 000 metrů krychlových s odkloněním dopravy na neveřejnou komunikaci.

Navezení dalších 1,5 milionu metrů krychlových odpadu bude možné až po vybudování jihozápadního okruhu, který by podle starosty Jaromíra Strnada (ČSSD a Nezávislí) podstatně zmírnil dopady dopravy, a to nejen na skládku.

Kromě toho má být například recyklace stavebních odpadů snížena na polovinu, tedy maximálně na 20 000 tun ročně, a AVE CZ se v prvních letech zaváže ke garanci ročních plateb minimálně 30 milionů Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků. Přispívat má i na rozvoj nemocnice, sport a kulturu.

Strnad poukázal na to, že uzavření skládky by znamenalo výpadek 45 milionů korun v městském rozpočtu a radnice by byla nucena zvýšit poplatky za likvidaci komunálního odpadu.

Opoziční zastupitel za Čáslav pro všechny Vlastislav Málek ale namítl, že s rozhodnutím nebylo nutné spěchat a mělo se počkat, až bude hotová přepracovaná dokumentace pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Připomněl také, že odpad na skládce lze ukládat do roku 2030. „My tady nehovoříme o tom, že se má zavírat skládka,“ zdůraznil Málek.

Jednání zastupitelů provázely emoce a vzájemná napadání. Do vzrušené debaty se zapojila i veřejnost. „Máte zodpovědnost za další generace,“ připomněla zastupitelům jedna z diskutujících, podle níž by město mělo hledat jiné možnosti. Další účastníci vyslovili obavy, že AVE CZ nesplní podmínky, k nimž se zaváže. „To, co se tady odehrává, je svazácký mítink ze 70. let,“ reagoval na diskusi radní za ČSSD a Nezávislé Josef Ruml.

AVE CZ poukazuje na to, že s posunutím termínu konce skládkování komunálního odpadu k roku 2030 vzniká potřeba prodloužit i životnost skládky v Čáslavi. Proto je v plánu její rozšíření o dva miliony metrů krychlových. Firma už dříve uvedla, že dopravní zátěž se po rozšíření skládky nezvýší.