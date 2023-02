V Čáslavi se točí špinavé miliardy. Obří rostoucí skládka „smrdí“ nejen místním

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Nesnesitelný zápach, hluk a létající odpadky. To zažívají obyvatelé Čáslavi, kde nadále roste jedna z největších skládek v Česku. Město mělo dostávat stovky milionů, ale největší část peněz mířila pouze do společnosti AVE CZ. Podle Transparency International postup radnice vzbuzuje podezření. Do jednání se nově vložilo ministerstvo životního prostředí.