Boleslav zakáže mladým rváčům z internetu vstup do obchodního centra

Podle vedoucího magistrátního oddělení bezpečnosti Vladislava Krále je to soubor takzvaných omezujících opatření, které Boleslav zavádí právě kvůli zvýšenému počtu bitek mezi mladistvými. Děti se rvačkami chlubí a sdílejí je na sociálních sítích.

Král za posledních šest měsíců eviduje čtyři případy, kdy se ve městě děti popraly. O řadě dalších se nemusí vědět, protože se odehrály v ústraní.

Jako nejproblematičtější se v tomto ohledu jeví obchodní centrum Bondy, kde se mladí scházejí. V několika případech lidé videa z bitky sdíleli na sociálních sítích.

Bitka je přestupkem, za který může být mladistvému uložena pokuta až pět tisíc korun. Jenže to podle města potrestá spíše rodiče.

Nyní proto přibude také omezující opatření, které bude mít dopad právě na samotné dítě. Opatření ale podle Krále nelze udělit samostatně bez jiného trestu, vždy musí být součástí rozhodnutí správního orgánu alespoň symbolická pokuta.

Omezující opatření lze ukládat mladistvým od 15 do 18 let, jeho maximální trvání je jeden rok. Děti mladší patnácti let jsou v přestupkové rovině nadále prakticky nepostižitelné, město proto bude přísněji trestat za prohřešky dětí jejich rodiče.

Na internet se dostanou hlavně bitky předem domluvené

Král uvedl, že minimálně polovina bitek sdílených na internetu je předem domluvená a připravená, aby se video následně rychle šířilo po sociálních sítích a aktéři se „proslavili“. Napovídá tomu podle něj vždy velké množství videozáznamů.

Dodržování zákazu vstupu bude kontrolovat městská a státní policie. Za jeho porušení hrozí dotyčnému pokuta, další omezující opatření již dostat nemůže.

Pomůže zákaz vstupu na určité místo vyřešit problematické chování mládeže na veřejnosti?

Ano 31 Ne 107

„Ten trest může být jednoduchý. Nepustíte ho půl roku do Bondy a to je pro něj sakra trest, protože to je jediné místo, kde se děti střetávají, hlavně přes zimu. Oni si to rychle řeknou a toto se dít nebude,“ míní náměstek primátora Jiří Bouška (ANO+Volba pro Mladou Boleslav).

Právě na autobusovém nádraží u Bondy centra mladoboleslavská policie vyšetřovala v únoru incident, kdy dvě dívky ze základní školy zbily spolužačku. Když oběť upadla na zem, začaly ji kopat do hlavy. Podle matky napadené její dcera utrpěla otřes mozku.

Mladá Boleslav v souvislosti s rostoucím počtem bitek projednává také zákaz používaní mobilních telefonů ve školách. Platit by měl začít od září, přesné podmínky se nyní domlouvají.

S fenoménem dětských bitek se potýká také Praha. Mají stejný motiv - zaujmout internetové publikum: