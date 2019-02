Školačky zbily kvůli údajné pomluvě spolužačku, kopaly ji do hlavy

Nejprve hádka, pak facky, tahání za vlasy a na závěr kopanec do obličeje ležící dívky.

Lidé v Mladé Boleslavi byli začátkem února svědky nebývalé agresivity mezi žákyněmi tamní základní školy.

Rvačku na autobusovém nádraží před vchodem do nákupního Bondy centra někdo natočil na mobilní telefon. Video, které se nyní šíří po internetu, vzbuzuje vlnu reakcí.

Na záběrech je dívka v bílé bundě s šedým batohem, která se hádá se školačkou v tmavě červeném oblečení. Po slovní přestřelce jí dívka v bílém uštědří facku a do hádky se zapojí třetí dívka ve světle růžové bundě.

Po několika úderech napadená dívka upadne a útočnice v růžové bundě ji kopne přímo do obličeje. Další kopanec pak přidá dívka v bílém. Podle záběrů napadené nikdo z přihlížejících lidí nepomohl.

Incidentem se zabývá mladoboleslavská policie. „Událost se stala 1. února v 16 hodin. Napadená dívka je nezletilá a z útočnic je jedna nezletilá a jedna mladistvá. Zahájili jsme úkony trestního řízení, ale vyšetřování je na počátku,“ uvedla mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková.

S ohledem na věk dívek a na to, že vyšetřování je na počátku, nechce policie zveřejňovat žádné podrobnosti.

Otřes mozku po kopancích do hlavy

Matka napadené dívky MF DNES řekla, že útočnice její dceru obvinily z údajné pomluvy a proto ji také napadly. „Utrpěla otřes mozku a pod okem má monokl. Měla štěstí, že to ještě relativně dobře dopadlo,“ uvedla.

Podle ženy je jedna z útočnic spolužačkou její dcery z 8. ročníku. „Do stejného ročníku k ní propadla, na konci roku by měla ze školy odejít,“ uvedla. „Nechápu, kde se ta agrese v dětech bere. Takhle se věci přece neřeší,“ dodala matka napadené dívky.

Vedení školy k incidentu neposkytlo více informací, ředitelka je tento týden na dovolené. „K události došlo mimo školu a vše řeší Policie České republiky,“ reagovala pracovnice sekretariátu školy.

Podobnou informaci ve škole dostala i matka napadené žákyně. „Škola prý nemá možnost útočnici nijak potrestat. Jen mi řekli, že se dceru budou snažit pohlídat na chodbách a doporučili mi, aby se držela v hloučku spolužáků a já abych jí ve škole vyzvedávala,“ dodala.

Trest může potkat i nezletilé

Agresorky by přesto trestu ujít neměly. Hned po incidentu je na místě vyslechli policisté a rvačku natočili svědci, na autobusovém nádraží jsou i kamery městské policie. Ani fakt, že útočnicím ještě nebylo 18 let, neznamená, že by se vyhnuly odpovědnosti.

„Jedné z nich již bylo patnáct let a je tedy trestně odpovědná. V případě nezletilé osoby obecně platí, že rovněž může skončit před soudem a mohou jí být nařízena výchovná opatření,“ dodala Nováková.

Podle místních politiků by se proti incidentu měla vymezit i škola, byť se napadení neodehrálo v jejím areálu.

„V tomto autority nemohou selhávat. Je na zodpovědnosti vedení školy, aby poukázalo na nepřípustnost takového chování, i když se to stalo jinde a nemůže tedy padnout žádný školní trest. Celá škola by o tom měla mluvit a takové chování odsoudit,“ uvedla mladoboleslavská zastupitelka Jana Krumpholcová.