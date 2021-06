Začala stavba trati z Barrandova do Holyně, hotovo bude dříve než za rok

Dopravní podnik hlavního města Prahy v pátek začal u smyčky Sídliště Barrandov stavět jeden kilometr dlouhý úsek do Holyně. Jedná se o první etapu trati, která povede v budoucnu až do Slivence. Cestující by se po ní mohli poprvé svézt nejpozději na konci dubna roku 2022.