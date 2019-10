Staroměstská radnice se musí dokončit, říká architekt s vlastní vizí

Podobně jako jiné architektonické návrhy na dostavbu radnice z minulosti, působí i tento svým vizuálem u veřejnosti rozporuplně.

Na první pohled zaujme především vitráž s motivem obličeje a s květinovou výzdobou, která se má měnit podle ročního období.

„Myslím si, že můj návrh ani tolik provokativní není, ale je mi jasné, že něco takového nemůže projít. Mým cílem je spíše oživit diskuzi o dokončení radnice, respektive celého náměstí,“ řekl iDNES.cz slovenský architekt Pavol Bauer.

Bauer přišel s návrhem čtyř budov, které by sloužily k různým účelům, od kulturních aktivit, po zasedací sál orgánů pražského magistrátu. Nárožní budova je věnována kavárnám a pod zemí by mohl být vstup do tunelu vedoucího do stanice metra Staroměstská. Stromy ve vnitrobloku by Bauer nechal přesadit a místo nich by vznikl prostor pro divadlo obklopené rampami.

„Návrhem na dostavbu Staroměstské radnice se zabývám od poslední soutěže, tehdy jsem ale měl jiný návrh. V tomto návrhu jsem se inspiroval například vizemi experimentálního architekta Lebbeuse Woodse,“ dodal Pavol, který dříve pracoval také jako památkář.

Součástí projektu je i úprava dláždění na Staroměstském náměstí do podoby Mléčné dráhy. Autor ve svém návrhu počítá i s tím, že by byl na náměstí nakonec schválen Mariánský sloup.

Svoji představu o dokončení radnice pod jménem Duše města bude od čtvrtka 17. října do konce měsíce vystavovat v pasáži Paláce Lucerna.



Za obnovu východního křídla radnice, které bylo vypáleno v roce 1945 nacisty, bylo v minulosti uspořádáno celkem osm architektonických soutěží. Poslední soutěž se měla uskutečnit v roce 2009 za primátora Pavla Béma, ale město soutěž nakonec nevyhlásilo.

Současné vedení magistrátu o vyhlášení soutěže na dostavbu radnice neuvažuje.