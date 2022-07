Zástupce zastavil stíhání muže za vraždu syna. Pachatel byl nepříčetný

„Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Plzni zastavil trestní stíhání muže, který byl v době spáchání skutku nepříčetný,“ řekla Kroftová. Zastavení trestního stíhání ale neznamená, že tím případ končí.

Konečné slovo by měli mít podle informovaného zdroje soudci. Stejně jako v obdobných případech by na základě znaleckých posudků měli rozhodnout, zda posuzovaný představuje kvůli psychické nemoci riziko pro okolí.



Pokud dospějí ke kladnému závěru, a budou splněny všechny podmínky, mohou nařídit zabezpečovací detenci. To je pobyt ve speciálním nemocničním oddělení pro psychicky nemocné uvnitř vybraných věznic, ve kterých zajišťuje bezpečnost vězeňská služba. V minulosti do něj soudci poslali například mladého muže z Rokycanska, kterého ovládla schizofrenie. Slyšel hlasy, pod jejich vlivem zavraždil své prarodiče.

K vraždě v Dešenicích vyjížděli záchranáři letos 15. března dopoledne. Muž podle prvotních informací zavraždil v den 14. narozenin syna a pak sám vyskočil z okna v prvním patře. S těžkými zraněními ho do nemocnice převážel vrtulník, chlapci už nebylo pomoci. „Najednou se ozval hukot. U nádrže přistál záchranářský vrtulník. Vyskočili z něj tři lidi a utíkali přes silnici k domu. Seděl tu dlouho. Pak do něj někoho nakládali na nosítkách a i s ním odlétli. Policisté ulici k domu hlídali několik hodin, byla tu spousta jejich aut,“ uvedl svědek krátce po odjezdu posledních policejních aut.



Podle místních chlapci před několika lety zemřela matka. „Měla slabé srdíčko,“ shodli se nezávisle na sobě dva lidé z obce. Vzpomínali, jak se chlapec učil jezdit na malé motorce a projížděl uličkami kolem domu, kde bydlel. U základní školy v Nýrsku, do které chlapec chodil, vysadili na jaře strom jako vzpomínku na něj.