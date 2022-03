Z vraždy čtrnáctiletého chlapce je podezřelý jeho otec, dítě patrně ubodal

Lidé, kteří chlapce znali, o něm mluví jako o hodném klukovi, a nedovedou si vysvětlit, co se muselo stát, že ho o život připravil jeho otec.

„Je to hrozné. Nemůžeme tomu uvěřit. Ještě v pondělí jsme si byli všichni, včetně jeho táty, společně zahrát fotbal. A teď už tady náš kamarád není,“ uvedli pro Novinky.cz kamarádi školáka, který zemřel v den svých čtrnáctých narozenin.

Jeho otec se údajně v úterý dopoledne na chlapce rozčílil. „Nejdřív ho měl snad škrtit a pak na něj vztáhnout nůž. Jeho tátovi muselo přeskočit, když něco takového udělal,“ řekli Novinkám kluci.

„Chodil do základní školy s mým synem. To už není opravdu možné, je to tragédie. Měl celý život před sebou. Svět se zbláznil,“ napsal na sociální síť jeden z mužů, který oběť znal.

Podle místních chlapci před několika lety zemřela matka. „Měla slabé srdíčko,“ shodli se nezávisle na sobě dva lidé z obce. Vzpomínali, jak se chlapec učil jezdit na malé motorce a projížděl uličkami kolem domu, kde bydlel.

Sousedé neměli vůbec tušení, co se v jejich malé obci u Nýrska odehrálo. Když do obce přijelo první policejní auto, mysleli si, že se za vsí stala nehoda. Jenže vůz nepokračoval a zastavil u rodinného domu.

Vystoupili z něj policista s policistkou a běželi k domu. Policista podle svědka přeskočil plot. Pak do obce přijížděla další policejní a záchranářská auta.

„Najednou se ozval hukot. U nádrže přistál záchranářský vrtulník. Vyskočili z něj tři lidi a utíkali přes silnici k domu. Seděl tu dlouho. Pak do něj někoho nakládali na nosítkách a i s ním odlétli. Policisté ulici k domu hlídali několik hodin, byla tu spousta jejich aut,“ uvedl svědek.

Policisté se o tragédii dozvěděli kolem půl desáté dopoledne. Ještě před jejich příjezdem vyskočil otec chlapce z okna v prvním patře domu a vážně se zranil.

Letečtí záchranáři ho přepravili do Fakultní nemocnice v Plzni. „Jeho stav je kritický,“ uvedla v úterý mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Chlapci už ale zdravotníci nedokázali pomoci.

Kriminalisté v úterý potvrdili, že podezřelý leží ve zdravotnickém zařízení a uvedli, že ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy. S ohledem na počátek prověřování odmítli sdělit více. Dosud také oficiálně nepotvrdili, že byl chlapec ubodán.

Další informace z vyšetřování nepřidali ani dnes. „K včerejšímu případu vraždy nebudou dnes ani v nejbližších dnech z naší strany poskytovány bližší informace. Jakmile to bude možné, budeme vás informovat,“ uvedla v krátkosti krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Kriminalisté vyšetřují vraždu dítěte na Klatovsku (15. 3. 2022)