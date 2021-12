V samosprávě Plzeňského kraje se kvůli výsledku voleb do Sněmovny měnily role

Opltová se dokonce vzdala mandátu zastupitelky kraje. „Jsem zvyklá dělat věci naplno, tak jsem se rozhodla rezignovat na post krajské zastupitelky a předsedkyně výboru pro regionální rozvoj, abych se mohla maximálně věnovat práci ve Sněmovně,“ vysvětlila na sociálních sítích. V zastupitelstvu i ve vedení výboru ji nahradil starosta Pačejova Jan Vavřička.

Salvetr už po volbách oznámil, že sice zůstane starostou Klatov, ale z pozice náměstka hejtmanky pro školství odejde. V pondělí to splnil a ve vedení kraje jej nahradila Radka Trylčová z ODS.

Zbývající dva náměstci hejtmanky – Bernard a Ženíšek – svou situaci po zvolení do Sněmovny vyřešili tím, že z jejich původně uvolněných funkcí (na plný úvazek a plně placené) ve vedení kraj se staly funkce neuvolněné.

A právě to opoziční zastupitelé z ANO a KSČM zkritizovali. Zdůrazňovali, že náměstci hejtmanky ve Sněmovně zastávají náročné funkce předsedů důležitých výborů. Bernard rozpočtového a Ženíšek zahraničního.

Bývalý poslanec Jiří Valenta z KSČM prohlásil, že kumulace funkcí neprospěje řízení kraje. Dobře vykonávat funkce předsedů výborů ve Sněmovně souběžně s jinou funkcí podle něj nejde.

„Jenom zahraniční výbor uskutečnil v minulém volebním období 58 schůzí. Předseda musí navštěvovat jiné země. Má povinnost vystupovat v médiích. Rozpočtový výbor uskutečnil 60 schůzí. Pak se konaly další desítky seminářů, jednání v České národní bance,“ vypočítával. Řekl, že v důsledku souběhu funkcí bude práce krajské rady méně kvalitní.

Z uvolněných funkcí se staly neuvolněné

Bernard připustil, že situace, ve které je, není obvyklá. „Na druhé straně my nemáme teď lepší řešení,“ konstatoval. Přiznal, že souběh funkcí trochu odporuje jeho dřívějším postojům. Připomínal, že plní etický kodex zastupitele kraje, který zapovídá výkon více uvolněných funkcí zároveň.

Proti souběhu funkcí náměstků hejtmanky vystupoval i šéf klubu zastupitelů ANO Petr Vanka. Tvrdil, že se tak u jednotlivců kumuluje moc. „S mocí přichází případné střety zájmů a různá pokušení, jak to využít,“ sdělil.

Kritici připomínali, že je náměstek Marek Ženíšek ještě členem dozorčí rady plzeňských dopravních podniků, členem představenstva Pražské energetiky a správní rady VZP.

„Ten obsah je široký. Zdá se nám, že ten člověk nemůže všechno stíhat. Přivítali bychom, kdyby se věnoval jenom parlamentu,“ vysvětloval Vanka. Podle krajského šéfa ANO Romana Zarzyckého může mít v takovém případě občan dojem, že je úplně jedno, kdo jakou funkci dostane.

Dělat dobře několik funkcí najednou nejde

Výhrady k souběhu funkcí se snažil mírnit krajský šéf STAN, náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek. „Kandidovali jsme za nějakým účelem, abychom něco udělali a něco posunuli,“ řekl. Tvrdil, že proto se do funkcí na úrovni kraje dostali lidé se zkušenostmi a že obstáli například v oblasti regionálního rozvoje nebo životního prostředí.

„Byli zvoleni dva z našich představitelů do Sněmovny a my tu situaci nějak řešíme. Jestliže zjistíme, že to nejde nebo že bychom zanedbávali nějaké povinnosti nebo úkoly, které jsme si dali, tak to budeme řešit dál,“ konstatoval.

Zarzycký nicméně prohlásil, že je otázka, zda když se ze dvou náměstků hejtmanky stanou neuvolněné pozice, nesnižuje to jejich význam: „Dva rezorty degradujeme tím, že je neuvolňujeme.“